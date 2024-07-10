B12 eksikliği baş döndürüyor

Günümüzde birçok insan, sabah uyandığında bile kendini yorgun hissetmekten, dikkatini toplayamamaktan yakınıyor. Bu durumun altında yatan en önemli nedeni B12 vitamini eksikliği oluşturuyor. Dr. İsmail Çelik, B12 vitamininden zengin besinleri şöyle sıralıyor:



- SEBZELER: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye.



- DENİZ ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları.



- ET ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.

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