PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

B12 eksikliği baş döndürüyor

Günümüzde birçok insan, sabah uyandığında bile kendini yorgun hissetmekten, dikkatini toplayamamaktan yakınıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
B12 eksikliği baş döndürüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüzde birçok insan, sabah uyandığında bile kendini yorgun hissetmekten, dikkatini toplayamamaktan yakınıyor. Bu durumun altında yatan en önemli nedeni B12 vitamini eksikliği oluşturuyor. Dr. İsmail Çelik, B12 vitamininden zengin besinleri şöyle sıralıyor:

- SEBZELER: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye.

- DENİZ ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları.

- ET ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Türk Telekom
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
SON DAKİKA