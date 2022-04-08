Astımda doğru bilinen yanlışlar tedaviyi zorlaştırıyor! İşte uzmanların uyarıları

Hava yolların daralmayla kendini gösteren ve ataklarla seyreden astım, ülkemizde 4 milyon kişiyi tehdit ediyor. Genellikle ataklarla seyreden bu hastalıkta nefes darlığı, kuru öksürük, göğüste baskı hissi, hırıltılı veya hışıltılı solunum görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, her yaşta görülebilen bu hastalıkta doğru ve düzenli tedavinin önemine değiniyor.

Toplumda astımla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor...