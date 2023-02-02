Astım hastalarının kabusu kış ayları! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri sıraladı

Kış mevsimi, astım hastalarının kabusu oluyor! Bu aylarda görülen ataklar, yataklara düşürüyor! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, hastaları uyarıyor ve alınması gereken tedbirleri açıklıyor. Kış aylarında soğuk ve kuru hava astım ataklarını şiddetlendiriyor. Akciğerlerdeki hava yolları bir sıvı tabakası tarafından korunuyor. Soğuk hava ile karşılaşıldığında hava yollarındaki sıvı buharlaşıyor ve hava yolları tahriş oluyor. Dr. Merda Erdemir Işık, alınması gereken tedbirleri sıralıyor: Bol su içilmesi önemli, vücudun susuz kalmaması gerekir. Açık havadayken burundan nefes alınmalı. Böylece ciğerlere ulaşmadan önce solunan soğuk hava ısıtılabilir. Kişisel hijyenin sağlanması önemini korur, ellerin su ve sabunla yıkanması gerekir.
BAŞ AĞRISININ NEDENİ EKSİK D VİTAMİNİ
Beden sağlığı için vitamin ve mineraller büyük önem taşıyor. Bunların başında, D vitamini geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, D vitamini eksikliğinin vücutta ağrı, halsizlik, baş ağrısı, uykusuzluk, sürekli üşümeye yol açtığını söylüyor. "D vitamini eksikliği birçok hastalığın belirtileri arasında sayabiliriz. Bunu yapılan muayene sonucunda öğrenebiliriz. Saydığımız belirtileri yaşayanlar hekime görünmeli. D vitamini eksikliği olanlara güneşli havada en az 15-20 dakika yürümesini öneriyoruz" diyor.
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ AKDENİZ DİYETİ
Araştırmalar özellikle Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydalarını gösteriyor. Diyetisyen Evrim Güngör, Akdeniz tarzı beslenmenin iltihap önleyici diyet örneği olduğunu belirtiyor. Sağlıklı bir hayat için trans yağı asitli yiyeceklerden işlenmiş un, ilave şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecekler ve meyve sularından kaçınmayı öneriyor. Kırmızı et ve işlenmiş etlerden uzak durulmasını öneriyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN
Bağışıklık sistemi, vücudun savunma mekanizması olarak adlandırılıyor. Dyt. Burcu Çakmak Sancar, vücut direncini artıracak önerileri sıralıyor:
Kaliteli uyku, stresten uzak durmak, yeterli su tüketmek direnci artırır.
Sebze ve meyve tüketimi, vitamin ihtiyacını karşılar. Yumurta, baklagil ve kuruyemişler hastalıklardan korur.
Soğan ve sarımsaktaki alisin maddesi hastalıklara karşı koruyucudur.
Soğuk kış aylarında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, karanfil ve papatya gibi besinler içerdiği biyoaktif bileşenlerden oluşan çaylar tüketilmelidir.
AKILLI OL PANCAR
Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir.
SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, şifa dağıtıyor. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşıyor. Sivilceleri temizliyor. Ağız kokusuna da iyi geliyor.
REZENE ZAYIFLATIR
Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler.