Astım hastalarının kabusu kış ayları! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri sıraladı





BAŞ AĞRISININ NEDENİ EKSİK D VİTAMİNİ

Beden sağlığı için vitamin ve mineraller büyük önem taşıyor. Bunların başında, D vitamini geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, D vitamini eksikliğinin vücutta ağrı, halsizlik, baş ağrısı, uykusuzluk, sürekli üşümeye yol açtığını söylüyor. "D vitamini eksikliği birçok hastalığın belirtileri arasında sayabiliriz. Bunu yapılan muayene sonucunda öğrenebiliriz. Saydığımız belirtileri yaşayanlar hekime görünmeli. D vitamini eksikliği olanlara güneşli havada en az 15-20 dakika yürümesini öneriyoruz" diyor.



SAĞLIĞIN ŞİFRESİ AKDENİZ DİYETİ

Araştırmalar özellikle Akdeniz diyetinin sağlığa olan faydalarını gösteriyor. Diyetisyen Evrim Güngör, Akdeniz tarzı beslenmenin iltihap önleyici diyet örneği olduğunu belirtiyor. Sağlıklı bir hayat için trans yağı asitli yiyeceklerden işlenmiş un, ilave şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren yiyecekler ve meyve sularından kaçınmayı öneriyor. Kırmızı et ve işlenmiş etlerden uzak durulmasını öneriyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİN

Bağışıklık sistemi, vücudun savunma mekanizması olarak adlandırılıyor. Dyt. Burcu Çakmak Sancar, vücut direncini artıracak önerileri sıralıyor:

Kaliteli uyku, stresten uzak durmak, yeterli su tüketmek direnci artırır.

Sebze ve meyve tüketimi, vitamin ihtiyacını karşılar. Yumurta, baklagil ve kuruyemişler hastalıklardan korur.

Soğan ve sarımsaktaki alisin maddesi hastalıklara karşı koruyucudur.

Soğuk kış aylarında zencefil, zerdeçal, ıhlamur, karanfil ve papatya gibi besinler içerdiği biyoaktif bileşenlerden oluşan çaylar tüketilmelidir.



AKILLI OL PANCAR

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir.



SİVİLCELERE KEKİK YAĞI

Kekik yağı, şifa dağıtıyor. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşıyor. Sivilceleri temizliyor. Ağız kokusuna da iyi geliyor.



REZENE ZAYIFLATIR

Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler.

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