Astım hastaları dikkat! Nemli ve sıcak havalar astım ataklarını tetikliyor

Yaz ayları, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle astım hastalarını uyarıyor. Yurt genelinde artan nemli ve sıcak havanın astım ataklarına yol açtığına dikkat çekiyor. Şu önerilerde bulunuyor: Astım ataklarının azaltılması adına ilaçların günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.
AKCİĞER KANSERİNE DOĞAL REÇETE
Doğal bitkiler, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun özellikle berberin bitkisinin faydalarına değiniyor. Araştırmalara göre bu bitkinin içinde yer alan bileşenler akciğer kanserine karşı olumlu etki gösteriyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir" diyor.
AĞRILARA MAHKUM OLMAYIN
Ağrı, günümüzde hemen herkesin yakındığı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde farklı ağrı tiplerinde ağrı kesici özelliği olan çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ancak özellikle nöropatik ağrılarda ilaçlar yetersiz kalıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge, ağrı pili olarak bilinen spinal kord stimülasyonu hakkında bilgilendiriyor. Ağrı kesicilerin yetersiz kaldığı durumlarda ağrı pili ameliyatının devreye girdiğini belirtiyor. "Hastalarda ağrı pili ameliyatı tercih edilirken, ağrıya neden olan hastalığın başka cerrahi yöntemlerle giderilememesi gerekir. İyi seçilmiş hastalarda uzun dönem iyi sonuçlar alınabilir" diyor.
HURMA GÜZELİ
Bolca lif içeren hurma, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzun süre tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran hurma, beyin hücrelerinin de güçlendiriyor. Böylece Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü düşürerek kalbi koruyor. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Gözleri hastalıklardan koruyor. Kemik sağlığını da destekliyor. Ayrıca cilt hücrelerini onarıyor ve gençleştiriyor. kırışıklıkları önlüyor.
HEMOROİT MASA BAŞINDA
Toplumda sık görülen hemoroit neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Sücüllü, hemoroitlerin ikiye ayrıldığını söylüyor. "İç hemoroidler anüsün hemen içerisinde yer alır. Dış hemoroidler ise makatın hemen dışında anoderm olarak adlandırılan cildin altında yerleşiktir. Beslenme ve tuvalet alışkanlıkları bu konuda büyük önem arz etmektedir. Yetersiz posa ve su tüketimi kabızlığa kabızlıkta hemoroidal hastalığa neden olmaktadır. Ayrıca sürekli oturarak çalışanlarda, ağır egzersiz yapanlarda sıkça görülmektedir'' diyor.
CEVİZ ŞİFA DOLU
Omega-3 deposu ceviz, beyin sağlığını korur. Unutkanlığı engeller. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı engeller. Kansere karşı korur. Cildi korur.
BRONŞİTE ANASON
Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Hazımsızlığı engeller.
DOKTOR NOHUT
İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.