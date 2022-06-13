Astım hastaları dikkat! Nemli ve sıcak havalar astım ataklarını tetikliyor





AĞRILARA MAHKUM OLMAYIN

Ağrı, günümüzde hemen herkesin yakındığı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde farklı ağrı tiplerinde ağrı kesici özelliği olan çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ancak özellikle nöropatik ağrılarda ilaçlar yetersiz kalıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge, ağrı pili olarak bilinen spinal kord stimülasyonu hakkında bilgilendiriyor. Ağrı kesicilerin yetersiz kaldığı durumlarda ağrı pili ameliyatının devreye girdiğini belirtiyor. "Hastalarda ağrı pili ameliyatı tercih edilirken, ağrıya neden olan hastalığın başka cerrahi yöntemlerle giderilememesi gerekir. İyi seçilmiş hastalarda uzun dönem iyi sonuçlar alınabilir" diyor.



HURMA GÜZELİ

Bolca lif içeren hurma, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzun süre tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran hurma, beyin hücrelerinin de güçlendiriyor. Böylece Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü düşürerek kalbi koruyor. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Gözleri hastalıklardan koruyor. Kemik sağlığını da destekliyor. Ayrıca cilt hücrelerini onarıyor ve gençleştiriyor. kırışıklıkları önlüyor.



HEMOROİT MASA BAŞINDA

Toplumda sık görülen hemoroit neden olduğu şikayetlerle hayatı kabusa çeviriyor. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlker Sücüllü, hemoroitlerin ikiye ayrıldığını söylüyor. "İç hemoroidler anüsün hemen içerisinde yer alır. Dış hemoroidler ise makatın hemen dışında anoderm olarak adlandırılan cildin altında yerleşiktir. Beslenme ve tuvalet alışkanlıkları bu konuda büyük önem arz etmektedir. Yetersiz posa ve su tüketimi kabızlığa kabızlıkta hemoroidal hastalığa neden olmaktadır. Ayrıca sürekli oturarak çalışanlarda, ağır egzersiz yapanlarda sıkça görülmektedir'' diyor.



CEVİZ ŞİFA DOLU

Omega-3 deposu ceviz, beyin sağlığını korur. Unutkanlığı engeller. Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı engeller. Kansere karşı korur. Cildi korur.



BRONŞİTE ANASON

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Hazımsızlığı engeller.



DOKTOR NOHUT

İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.

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