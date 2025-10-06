Aşırı yağ ve hayvansal gıdalar kanser riskini artırıyor

"Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, meme kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri Takvim'e anlatıyor: Beslenme ve çevresel toksinlere maruz kalmak, genetik özelliklerden daha çok meme kanseri sıklığını belirliyor gibi görünüyor. Bitkisel besinler kanser gelişimini azaltırken, hayvansal gıdalar ise artırıyor. Yağ hücreleri erkekte testosteronu östrojene çevirirken, kadında daha fazla östrojen salgılar. Aşırı östrojen meme, prostat ve kolon kanserine yol açar.

PROSTAT RİSKİ DE VAR

Ailede meme kanseri var ise prostat kanseri riski yüksektir. Kız çocuklarındaki sağlıksız beslenme cinsellik hormonlarında aşırı artışa ve meme kanserine yol açabilmektedir. Kanser DNA hasarı veya mutasyonundan sonra 20-40 yıl içinde ortaya çıkmaktadır. Bitkisel besinler kansere yol açan bu hasarları önler ve hatta iyileştirirler. Meme ve prostat kanserleri hayatın erken dönemlerindeki, ergenlik öncesi ve sonrası yediklerimiz ile ilişkilidir. Yüksek yağlı bir diyetin vücutta fazla yağ depolanmasına neden olduğu ve böbrek üstü bezlerde üretilen hormonların daha fazla östrojene çevrildiği bilinmektedir. Yağlar ve yağ dokusu ayrıca birçok kanserojen maddenin vücuda giriş ve depolanması için önemli aracılardır.

HAYVANSAL GIDALAR

Hayvansal ürünlerde doymuş yağ, hayvansal hormon ve hormon tetikleyici madde miktarları yüksektir. Daha fazla yağ, daha az sebze ve meyve tüketimi kanser riskini yükseltip artırır. Aşırı yağlı beslenme obezite, erken yaşlanma ve kanser gelişiminin en önemli nedenlerindendir."

"Hayvansal protein ve yağ ürünleri üreme ve büyüme hormonlarında artışa yol açarak riski artırır. Aşırı hayvansal protein kız çocuklarında erken regle neden olmaktadır.

VEJETARYENLİK SAĞLIKLI

Batı toplumlarında kız çocuklarının ilk adet görme yaşı son 150 yıl içinde 17'den 12'ye inmiştir. Bu "Önemli değişiklikte beslenme alışkanlıklarının ve çevresel toksinlerin rolü büyüktür. Bu süreç içinde sebze ve meyve tüketimi azalırken; yağ, rafine karbonhidrat, peynir, süt ve et gibi hayvansal ürünlerin tüketimi hızla artmıştır. Amerika'da vejetaryen olan kadınlar daha az hayvansal ürün ve yağ tüketirler; meme kanserinden ölüm oranları %75 daha azdır. Yüksek yağlı bir diyetin meme kanseri dışında kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obeziteye yol açtığı bilindiği için günlük yağlardan alınan kalori miktarını günlük kalori miktarının yüzde 20-25'i gibi gerçekleştirmek sağlıklı bir yaklaşım olur."