Aşırı ilaç yararlı değil! Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı sorunları beraberinde getiriyor

Migren gerilim tipi baş ağrısı gibi başka bir hastalığa bağlı olmayan ağrılar, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerde aşırı ağrı kesici kullanımının ağrıyı kronik hale getirdiğini söylüyor. Dr. Nihat Mustafayev, "Ülkemizde 10 milyondan fazla insan kronik baş ağrısı yaşıyor. Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından muzdarip olduğunu gösteriyor" diye konuşuyor.
MADEN SUYU
Maden suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Şişkinlik, hazımsızlık ve kabız gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, maden suyuyla ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor:
KAYNAĞINDAN DEĞİL CAM ŞiŞEDE iÇiN
Maden suyu, cam şişelerde kapağı açılmadığı sürece kaynağındaki orijinal doğal mineral kompozisyonu ve temizliğini korur.
MADEN SUYU ASİTLİ DEĞİLDİR
Mineralli sularda mide asidini tamponlayan bikarbonat bulunmaktadır. "Asitli" denilen içeceklerin ortak özelliği ise karbondioksit gazı içermeleridir. Bu tür "gazlı" içecek üretiminde, içimi kolaylaştırıcı ve içeriği sabitleştirici etkileri nedeniyle karbondioksit gazı şişeleme sırasında içeceğe eklenir. ÇOCUKLAR DA TÜKETEBİLİR
Maden suları tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi sağlıklı bir çocukluk için de vazgeçilmez bir sağlık ürünüdür. Günlük en az 3-4 bardak maden suyu tüketmeleri önemlidir.
ENGİNAR BİBER ROMATİZMA BİTER
Romatizma, eklemlerin iç yüzeğinde iltihaplanmalara yol açıyor. 3 aydan uzun süren ağrı, hastalığa işaret ediyor. Uzmanlar, romatizmaya iyi gelen 5 süper besini açıklıyor: ENGINAR: İltihaplanmayı yok ediyor.
DOMATES: C vitaminiyle kemiklere kuvvet veriyor.
BALIK: Omega sayesinde ağrı kesiyor.
KIRMIZI BİBER: Ağrıları bitiriyor.
KUŞKONMAZ: Romatizmal hastalıkları önlemeye yardımcıdır.