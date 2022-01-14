Aşırı ilaç yararlı değil! Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı sorunları beraberinde getiriyor





MADEN SUYU

Maden suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Şişkinlik, hazımsızlık ve kabız gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, maden suyuyla ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor:

KAYNAĞINDAN DEĞİL CAM ŞiŞEDE iÇiN

Maden suyu, cam şişelerde kapağı açılmadığı sürece kaynağındaki orijinal doğal mineral kompozisyonu ve temizliğini korur.

MADEN SUYU ASİTLİ DEĞİLDİR

Mineralli sularda mide asidini tamponlayan bikarbonat bulunmaktadır. "Asitli" denilen içeceklerin ortak özelliği ise karbondioksit gazı içermeleridir. Bu tür "gazlı" içecek üretiminde, içimi kolaylaştırıcı ve içeriği sabitleştirici etkileri nedeniyle karbondioksit gazı şişeleme sırasında içeceğe eklenir. ÇOCUKLAR DA TÜKETEBİLİR

Maden suları tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi sağlıklı bir çocukluk için de vazgeçilmez bir sağlık ürünüdür. Günlük en az 3-4 bardak maden suyu tüketmeleri önemlidir.