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    Aşırı ilaç yararlı değil! Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı sorunları beraberinde getiriyor

    Uzmanlar yarıyor bilinçsiz ağrı kesici kullanmak sorunları beraberinde getiriyor. Dr. Nihat Mustafayev, bilinçsiz ağrı kesici kullanımının baş ağrısına yol açtığını belirtiyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Aşırı ilaç ilaç değildir

    Migren gerilim tipi baş ağrısı gibi başka bir hastalığa bağlı olmayan ağrılar, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar ise bu sorunla karşı karşıya kalan bireylerde aşırı ağrı kesici kullanımının ağrıyı kronik hale getirdiğini söylüyor. Dr. Nihat Mustafayev, "Ülkemizde 10 milyondan fazla insan kronik baş ağrısı yaşıyor. Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından muzdarip olduğunu gösteriyor" diye konuşuyor.



    MADEN SUYU
    Maden suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Şişkinlik, hazımsızlık ve kabız gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Uzmanlar, maden suyuyla ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor:
    KAYNAĞINDAN DEĞİL CAM ŞiŞEDE iÇiN
    Maden suyu, cam şişelerde kapağı açılmadığı sürece kaynağındaki orijinal doğal mineral kompozisyonu ve temizliğini korur.
    MADEN SUYU ASİTLİ DEĞİLDİR
    Mineralli sularda mide asidini tamponlayan bikarbonat bulunmaktadır. "Asitli" denilen içeceklerin ortak özelliği ise karbondioksit gazı içermeleridir. Bu tür "gazlı" içecek üretiminde, içimi kolaylaştırıcı ve içeriği sabitleştirici etkileri nedeniyle karbondioksit gazı şişeleme sırasında içeceğe eklenir. ÇOCUKLAR DA TÜKETEBİLİR
    Maden suları tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi sağlıklı bir çocukluk için de vazgeçilmez bir sağlık ürünüdür. Günlük en az 3-4 bardak maden suyu tüketmeleri önemlidir.



    ENGİNAR BİBER ROMATİZMA BİTER
    Romatizma, eklemlerin iç yüzeğinde iltihaplanmalara yol açıyor. 3 aydan uzun süren ağrı, hastalığa işaret ediyor. Uzmanlar, romatizmaya iyi gelen 5 süper besini açıklıyor: ENGINAR: İltihaplanmayı yok ediyor.
    DOMATES: C vitaminiyle kemiklere kuvvet veriyor.
    BALIK: Omega sayesinde ağrı kesiyor.
    KIRMIZI BİBER: Ağrıları bitiriyor.
    KUŞKONMAZ: Romatizmal hastalıkları önlemeye yardımcıdır.



        YARALARA MANDALİNA
        Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.



        PAZIYLA GÜÇLÜ KAL
        Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.



        BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN
        Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir. Sinir sistemini düzenler.

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        Haberler Sağlık Aşırı ilaç yararlı değil! Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı sorunları beraberinde getiriyor
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