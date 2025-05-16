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Artış gösteren bu kanser türüne dikkat! Aileden miras olabilir: Çocuklar risk altında

Son yıllarda tiroit kanserinde gözlemlenen artış, özellikle Çernobil felaketi ile ilişkilendiriliyor. Dr. Murat Alan, artışın tamamen buna bağlanmaması gerektiğini söyledi. “Aile öyküsü, genetik yatkınlık, iyot eksikliği ve bazı çevresel faktörler de risk faktörleri arasında yer almaktadır” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Artış gösteren bu kanser türüne dikkat! Aileden miras olabilir: Çocuklar risk altında

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'da gerçekleşen Çernobil nükleer kazasının ardından atmosferde büyük miktarda radyasyon yayıldığını, bunun çocuk ve gençlerde tiroit kanseri görülme sıklığını ciddi anlamda artırdığını söyledi.

KARADENİZ'DE DAHA FAZLA
Karadeniz Bölgesi'nin Çernobil kazasından sonra Türkiye'de tiroit kanseri vakalarının en sık raporlandığı bölgelerden biri olarak dikkat çektiğini ve kazanın ardından artan kanser vakaları uzun yıllar tartışıldığını belirtti. Alan, "Özellikle Rize, Trabzon, Ordu ve çevresinde tiroit kanseri vakalarının artışı, halk sağlığı uzmanları ve onkologlar tarafından uzun yıllar incelenmiştir.

Ancak son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, tiroit kanseri insidansındaki artışın sadece Çernobil'e bağlı olmadığını göstermektedir. Bu artışın erken teşhis imkanlarının artması, farkındalık düzeyinin yükselmesi ve ileri görüntüleme tekniklerinin yaygınlaşması ile de ilişkili olduğu vurgulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

DÜZENLİ TARAMA ŞART
Alan, "Tiroit kanserinin belirtileri arasında boyunda şişlik ve yumru, nefes almada zorluk, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kemik erimesi, boyundan kulaklara doğru ağrı, kan ve kolesterol değerlerinde düşüş vardır" dedi.

Kanserin tek nedeninin radyasyon olmadığını söyleyen doktor, "Aile öyküsü, genetik yatkınlık, iyot eksikliği ve bazı çevresel faktörler de risk faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle ailesinde tiroit kanseri öyküsü olan bireylerin düzenli tarama yaptırması önemlidir" diye konuştu.

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