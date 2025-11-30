Argan yağı mucizesi! E vitaminiyle saç ve cildi besler

DOĞAL bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Uzun yıllar hastalıklara şifa olan argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçı ve cildi besliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

MİKROPLARI arındırıcı etkisi vardır.



SAÇLARI da besler. Kırıkları önler. Saç tellerini korur. Dökülmeyi durdurur.



ANTİOKSİDANDIR.



Cilt çatlaklarını onarır.



YAŞLANMAYI geciktirir. Kırışıklıkları giderir.



CİLDİ besler. Göz altı torbalarını yok eder.



CİLDİ nemlendirir. Parlaklık verir.