Araştırmalara göre uzun ömrü sırrı Akdeniz tipi beslenme

Araştırmalar, sağlıklı ve uzun ömrün sırrının Akdeniz tarzı beslenme olduğunu söylüyor. Akdeniz tipi beslenme; taze meyve sebzeler, zeytinyağı, kuruyemişler, kuru baklagiller, deniz ürünleri ve bol su içeriyor. Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmenin faydalarını şöyle sıralıyor:

Omega-3 içeren besinlerin bolca tüketilmesinden dolayı, kalp ve damar sağlığını korur. Ayrıca kalp krizine bağlı ölüm riskini de azaltır.

Akdeniz tipi beslenme, kanserle mücadeleye yardımcı olur. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

TİP-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.

Diyabete engel olur ve tedavi eder.

Hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı koruma sağlar.

Taze bitkilerden oluşan bir beslenme düzeni olduğundan hastalıklara karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca sağlıklı kilo vermeyi de sağlar.