Araştırmalara göre uzun ömrü sırrı Akdeniz tipi beslenme

Araştırmalar, sağlıklı ve uzun ömrün sırrının Akdeniz tarzı beslenme olduğunu söylüyor. Akdeniz tipi beslenme; taze meyve sebzeler, zeytinyağı, kuruyemişler, kuru baklagiller, deniz ürünleri ve bol su içeriyor. Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmenin faydalarını şöyle sıralıyor:
Omega-3 içeren besinlerin bolca tüketilmesinden dolayı, kalp ve damar sağlığını korur. Ayrıca kalp krizine bağlı ölüm riskini de azaltır.
Akdeniz tipi beslenme, kanserle mücadeleye yardımcı olur. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
TİP-2 diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.
Diyabete engel olur ve tedavi eder.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı koruma sağlar.
Taze bitkilerden oluşan bir beslenme düzeni olduğundan hastalıklara karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca sağlıklı kilo vermeyi de sağlar.
BAK ŞU BAKLAYA
Baharın gelmesiyle sofralarda yerini alan bakla, şifa dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle vücuda güç veren bakla, hastalıklara savaş açıyor. Lifli yapısı ile sindirimi destekleyen bu sebze, kolesterolü düşürüyor. Kan şekerini dengeliyor. Kalp krizine karşı koruma sağlıyor. Sinir sistemini güçlendiren bakla, kemik sağlığını da koruyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Cildi besler. Kırışıklıkları engeller.
Öksürüğü dindirir.
Gözleri katarakttan korur.
Bağırsakları çalıştırır.
Böbrekleri korur. Taş düşürür.
KANSERE KAHVE
Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığı da koruyor. Japonya'daki araştırmaya göre sabah içilen bir fincan kahve, kanseri önlüyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor.
DİYABETE SİRKE
Cildi güzelleştiren elma sirkesi, kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalığına karşı koruma sağlıyor. Tok tutuyor ve zayıflatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp hastalıklarını engelliyor.
BÖBREKLERE MAYDANOZ
Salataları süsleyen maydanoz, mide bulantısını giderir. Kansızlığı iyileştirir. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Safra kesesini korur.