Araştırmacılar açıkladı: Yağ yakmak için haftada iki gün yoğun egzersiz yeterli

AĞRIYA BEL BAĞLAMAYIN!
Bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasına "Spondilolistezis" yani bel kayması deniyor. Omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltarak, sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açıyor.
Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bel kaymasının doğuştan olabileceği gibi bir düşme, kaza veya ağır doğum sonucunda da meydana gelebildiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Doğuştan olan bel kayması gençlerde daha çok görülür. 40 yaş üzerinde ise travma sonucu ya da kemik erimesine bağlı mikro kırıklar sonucu oluşabilir. Bayanlarda özellikle menopoz sonrası meydana gelir. Bacaklarda uyuşma ve yanma hissine dikkat edin.
KABAK LAHANA KIŞTAN KORKMA
Hava sıcaklığındaki ani değişimler, beslenme şeklini de etkiliyor. Genellikle yağlı ve şekerli besinler tüketiliyor. Ancak bu besinler bağışıklığı zayıflatıyor.
Diyetisyen Hilal Yazıcı, bağışıklığı güçlendirmek için alınması gereken besinleri sıralıyor: Antioksidan vitaminler içeren, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzeler tüketilmelidir. Ayrıca portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi de önemlidir. E vitamini de sağlam bir bağışıklık sistemi için etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. E vitamini, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarda bol miktarda bulunur.
KEPEĞE KEKİKLE SON!
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Öksürüğü hafifletir. Adet sancısını dindirir.
KISIRLIĞA KARŞI CEVİZ
Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Kan damarlarını temizler. Meme ve prostat kanseriyle mücadele eder. Bağırsak sağlığını korur. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.