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Araştırmacılar açıkladı: Yağ yakmak için haftada iki gün yoğun egzersiz yeterli

Yağ yakmak için haftada iki gün yorucu egzersiz yapmanın her gün yapmakla aynı faydaları sağlayabildiği anlaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Araştırmacılar açıkladı: Yağ yakmak için haftada iki gün yoğun egzersiz yeterli

Çin'de yapılan çalışma, 20 ila 59 yaşları arasındaki 9 bin 600'den fazla kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, karın yağının yanı sıra genel vücut yağ seviyelerini ölçmek için "dualenergy X-ray absorptiometry (DXA)" adı verilen bir araç kullandı.

Çalışma, hafta sonu egzersiz yapan 772 kişinin ölçülerinin her gün düzenli olarak egzersiz yapan 3 bin 277 kişinin değerine göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu sayı, çok az egzersiz yaptığını söyleyen 5 bin 580 kişiyle karşılaştırıldı.

Bununla birlikte çalışma ekibi, yalnızca hafta sonu egzersiz yapıyorsanız, günlük egzersize kıyasla daha yüksek yoğunlukta ve daha uzun süreli olması gerektiğini vurguladı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivitede bulunmasını öneriyor. Bunun yanı sıra bazı güç egzersizlerinin de yapılmasını tavsiye ediyor.

MAVİ IŞIĞA DİKKAT
Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazlar ile floresan lambalar ve parlak ışıklar, yapay güneş ışığı (mavi ışık) yayıyor. Sağlık bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden korunmak gerekiyor.

DERİYİ YAŞLANDIRIYOR
Doç. Dr. Alev Eken, şunları söylüyor: Mavi ışık, ciltte ton farklılıklarına, lekelere, çizgilere ve yaşlılığa neden olabilir. Mavi ışığın kaynağı ne yazık ki sadece güneş değildir. Teknoloji çağında tıbbi cihazlardan dijital teknolojiye ve aydınlatmalara kadar yapay kaynaklarda da kullanılmaktadır. Ultraviyole ışınları güneş ışınlarının yüzde 5'ini oluşturur.

AĞRIYA BEL BAĞLAMAYIN!
Bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasına "Spondilolistezis" yani bel kayması deniyor. Omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltarak, sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açıyor.

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bel kaymasının doğuştan olabileceği gibi bir düşme, kaza veya ağır doğum sonucunda da meydana gelebildiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Doğuştan olan bel kayması gençlerde daha çok görülür. 40 yaş üzerinde ise travma sonucu ya da kemik erimesine bağlı mikro kırıklar sonucu oluşabilir. Bayanlarda özellikle menopoz sonrası meydana gelir. Bacaklarda uyuşma ve yanma hissine dikkat edin.



KABAK LAHANA KIŞTAN KORKMA
Hava sıcaklığındaki ani değişimler, beslenme şeklini de etkiliyor. Genellikle yağlı ve şekerli besinler tüketiliyor. Ancak bu besinler bağışıklığı zayıflatıyor.

Diyetisyen Hilal Yazıcı, bağışıklığı güçlendirmek için alınması gereken besinleri sıralıyor: Antioksidan vitaminler içeren, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzeler tüketilmelidir. Ayrıca portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi de önemlidir. E vitamini de sağlam bir bağışıklık sistemi için etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. E vitamini, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarda bol miktarda bulunur.

KEPEĞE KEKİKLE SON!
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Kolon kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir. Kan akışını hızlandırır. Öksürüğü hafifletir. Adet sancısını dindirir.

KISIRLIĞA KARŞI CEVİZ
Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Kan damarlarını temizler. Meme ve prostat kanseriyle mücadele eder. Bağırsak sağlığını korur. Diyabete karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini besler ve Alzheimer'dan korur. Sperm kalitesini yükseltir ve kısırlıkla savaşır.

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