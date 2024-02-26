Araştırmacılar açıkladı: Yağ yakmak için haftada iki gün yoğun egzersiz yeterli

Çin'de yapılan çalışma, 20 ila 59 yaşları arasındaki 9 bin 600'den fazla kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar, karın yağının yanı sıra genel vücut yağ seviyelerini ölçmek için "dualenergy X-ray absorptiometry (DXA)" adı verilen bir araç kullandı.

Çalışma, hafta sonu egzersiz yapan 772 kişinin ölçülerinin her gün düzenli olarak egzersiz yapan 3 bin 277 kişinin değerine göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu sayı, çok az egzersiz yaptığını söyleyen 5 bin 580 kişiyle karşılaştırıldı.

Bununla birlikte çalışma ekibi, yalnızca hafta sonu egzersiz yapıyorsanız, günlük egzersize kıyasla daha yüksek yoğunlukta ve daha uzun süreli olması gerektiğini vurguladı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivitede bulunmasını öneriyor. Bunun yanı sıra bazı güç egzersizlerinin de yapılmasını tavsiye ediyor.