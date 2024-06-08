Antidepresana dikkat

Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan ve katılımcılara antidepresan ya da plasebo tedavisi uygulanan 79 araştırmada 20 binden fazla kişinin ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini inceledi. Araştırmacılar, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi bazı semptomların görüldüğünü tespit etti. Bilim insanları ayrıca her 35 kişiden birinde ise (yaklaşık yüzde 3) antidepresan tedavisinin ardından "ciddi" semptomlara da rastlanabildiğine dikkati çekti. Bu belirtilerin imipramin, paroxetin, venlafaxin gibi etken maddeleri içeren yaygın kullanılmayan antidepresanlarda görüldüğü belirtildi.

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