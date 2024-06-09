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Anneliğe geç kalmayın

İlerleyen yaş, anneliği de engelliyor. Uzmanlar, özellikle 35’ten sonra gebelik şansının azaldığına dikkat çekiyor. Çiftleri uyarıyor: Yaş ilerledikçe doğurganlık düşer. Anneliği ertelemeyin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Anneliğe geç kalmayın

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Infertilite, yani kısırlık günümüzde çiftlerin en çok yakındığı sorunların başında geliyor. Çiftlerin 1 yıl düzenli ilişkiye rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamamasına, kısırlık deniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, kadınlara 40 yaş uyarısında bulunuyor! Önemli bilgiler veriyor...

SÜREÇ ZORLAŞIR
Kadınlar, kariyer planlarına dalarken anne olmayı erteliyor. Günümüzde artık 35 yaş ve üzeri gebelikler, ileri yaş gebelik sınıfı olarak değerlendiriliyor. İlerleyen yaşla birlikte kısırlık problemleri artıyor. Gebelik süreci de zorlaşıyor. Bu dönemde, doğuma yakın komplikasyonlar sık görülüyor. 30 yaş altındayken her yumurtlama döneminde gebe kalabilme şansının yüzde 20'yken, bu oran 40 yaş itibarıyla yüzde 5'e kadar geriliyor.

TEDAVİ HAKKINDA
Kadınlar yaş aldıkça her sene biraz daha yumurta kalitesi düşürüyor. Sperm tarafından döllenme oranı azalıyor. Ayrıca embriyolarda genetik problemler görülebiliyor. Bu nedenle çiftler, tüp bebek tedavisine başvuruyor.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, "Anne adayı tüp bebek tedavisi için başvuru yaptığında, adetin ikinci günü hormon tetkikleri tamamlanır. Ultrasonu ile hormon tetkikleri değerlendirilen hastada yumurta rezerviyle ilgili sorun olmazsa tüp bebek tedavisine başlanır. Eğer spermle ilgili de herhangi bir sorun saptanmazsa tüp bebek tedavisi için yola çıkılır. İlerleyen yaşta tüp bebek tedavilerinde yumurta ve spermin varlıkları konusunda sorun olmasa bile 5'inci günde embriyodan biyopsi alınarak kromozomları yönünden değerlendirilmesi sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından önem taşımaktadır" bilgisini veriyor.

TANSİYON VAR MI?
Tüp bebek tedavisinde adetin ikinci ya da üçüncü gününde yapılan FSH, E2, AMH testleri yumurtaların durumu hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, hipertansiyon, diyabet gibi kardiyolojik, endokrin tabanlı ek hastalıkların olup olmaması da önemlidir.

ERKEKLER İÇİN DE RİSK!
Anne yaşı kadar, babanın yaşı da önem taşıyor. 40'lı yaşlardan sonra erkeklerde sperm hareketliliği azalıyor. Sperm parametrelerindeki bozulmalardan dolayı erkeğin yaşının ileri olması gebelik oluşması konusunda başarıyı azaltıyor.

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