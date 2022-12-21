Anne sütüyle beslenen çocuklarda astımın beslenmeyenlere göre daha az görüldüğü dikkat çekiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif Çelik, anne sütüyle beslenen çocuklarda astımın beslenmeyenlere göre daha az görüldüğüne dikkat çekiyor. "Astım ataklarını azaltan yiyecekler var. D vitamini atakları azaltır. Balık yağları ve bu tarz takviyeler astıma iyi gelir. Çocuklarınızı fast food tarzı hazır gıdalardan uzak tutun. Bu tarz besinler alerjen ve katkı maddeleri içerir" bilgisini veriyor.



SELÜLİTE KARŞI BİBERİYE

Bacaklarda portakal kabuğu görüntüsüne neden olan selülit, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Kuran, bu sorundan yakınan kadınların hayatını kurtaracak kür tarifi açıklıyor: Birer çay kaşığı kekik yağı ve biberiye yağını karıştırın. Bir yemek kaşığı kadar susam yağını bu karışma ekleyin. Birer tatlı kaşığı kadar da keten tohumu yağı, gliserin yağı ve ceviz yağını karıştırın. İyice çalkalayın. Her gün vücudumuza masaj yaparak yedirin. İki ayın sonunda selülitlerin azaldığını göreceksiniz.



HAVUÇ GÖZLERİ KORUR

Mide ülserini engelleyen havuç, diş ve diş eti sağlığını destekler. Tansiyonu düşürür. Felç riskini azaltır. anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur. Kuru öksürüğü keser.



KARACİĞERE LAHANA

Enfeksiyonlara karşı koruyan lahana, tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürür. Kolesterolü dengeler. Karaciğer hastalıklarını bitirir.



SAĞLIĞIN KIRMIZI HALİ

Kırmızının en şifalı hali pancar, bolca C vitamini içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Kan basını dengeler. Hafızayı korur. Alzheimer riskini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN