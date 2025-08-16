Anne sütü bebeğin geleceğini şekillendiriyor

Araştırmalar, anne sütünün faydalarını gözleri önüne seriyor. Dr. Nurten Elkin, anne sütünün ve emzirmenin önemine vurgu yapıyor. Anne sütünün doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden beyin gelişimi sürecinde büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Elkin, "Anne sütü, bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler, ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır ve ileri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıkları, obezite ve inme riskini azaltır. İlk 6 ay tek başına, 24 aya kadar olan süreçte ise ek besinlerle desteklenmiş anne sütü bebek beslenmesi ve sağlığı için önem taşıyor." diyor.