Anne ol kanseri kov

ÇAĞIN vebası kanser, hayatı tehdit ediyor. Sık görülen türlerinden rahim kanseri ise kadınların kabusu oluyor! Doğurgan dönemdeki kadınlarda görülen bu hastalık, genellikle adet düzensizliği ile belirti veriyor. Avustralya'da yapılan araştırma ise umut oluyor. 17 bin kadında yapılan araştırmaya göre gebelik, bu hastalığa yakalanma riskini yüzde 40 oranında azaltıyor. Prof. Dr. Orhan Ünal, araştırmayı değerlendiriyor. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor:



ADET DÜZENSİZLİĞİNE DİKKAT

Kadınlarda adet döngüsünde yaşanan düzensizlikler, pek çok hastalığın sinyali oluyor. Eğer yumurtlama olmaz ve progesteron hormonu salgılanmazsa östrojen tek başına bu olayı idare ediyor. Ancak östrojenin giderek artan etkisiyle endometrium dediğimiz rahim içi yatak dokusu kalınlaşıyor ve bu aşamada uzun süren bir adet görememe durumu ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda hücresel olarak devamlı çoğalan bu yapı bir süre sonra kanserleşmeye doğru gidebiliyor. Bu nedenle özellikle polikistik over sendromu gibi bu durumu yaşayan hastaların tedavi edilmesi bu anlamda önem taşıyor.



OBEZİTE RİSKİ ARTIRIR

3 ayı aşan adet düzensizliği durumunda, mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Ünal "Bu durum zamanla hiperplazi (hormonlara bağlı hastalık) dediğimiz patolojik sonuca gidebilir. Sonuçta hiperplazi de ilerleyip kanserleşmeye doğru gideceği için çok fazla zaman kaybetmeden ultrasonla gerekli kontrollerin yapıl- ması gerekir. Bu durumun doğum kontrol ilaçlarıyla veya progesteron hormonu ile tedavi edilmesi mümkündür. Bununla birlikte obezite, diyabet ve hipertansiyonun da rahim kanseri açısından risk oluşturabileceği hatırlanmalı ve düzenli kontroller ihmal edilmemeli" bilgisini veriyor.



5 YILDA BIR KONTROL ŞART

Korunmada, erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. 5 yılda bir hem vajinal smear hem HPV testinin yapılması öneriliyor. "Özellikle ailesinde rahim, meme, yumurtalık, kolon kanseri olan kişilerin her yıl kontrolleri yaptırması gerekir. Erken dönemde yakaladığımız bir kanserin sadece rahim almak suretiyle kurtulma şansı çok yüksektir. Geç kalınması durumunda ise ameliyatın yanında radyoterapi ve kemoterapiye ihtiyaç duyulur" diyor.



UMUTSUZ OLMAYIN

Kanser olan kadınlar anne olamamaktan korkuyor. Ünal, "Kanser rahim duvarına çok fazla ilerlemediyse yüzeyde kaldıysa ameliyatsız ilaçla tedavi edebiliyoruz. Tedavi tamamlandıktan sonra 6 aylık tedavi sonrası alınan biyopsilerde tümör hücresine rastlanmadıysa bir an önce hamile kalmalarını öneriyoruz" diyor.