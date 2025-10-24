Ankara’da hemşireye erken teşhisle meme kanseri tedavisi: 17 ay süren kemoterapi ve radyoterapiyle sağlığına kavuştu

Ankara'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Neşe Alptürk (62), her yıl düzenli olarak yaptırdığı kontrollerini 2024 yılında yoğunluk nedeniyle geciktirdi. Başhekim, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız'ın çalışma toplantısında yaptığı uyarı üzerine mamografi ve meme ultrasonuna girdi. Alptürk'te şüpheli bir kitle tespit edildi.

Biyopsi sonucunda erken evre meme kanseri olduğu belirlendi. Doç. Dr. Sarıyıldız gözetiminde tedaviye alınan Alptürk, koruyucu meme ameliyatının ardından 17 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu.