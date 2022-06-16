Anason çayı faydaları neler? Anason çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Yaşa bağlı olarak gelişen ya da diğer sebeplerden kaynaklı karaciğer sorunlarında anason çayı içilebilir. Karaciğerin temizlenmesine yardım eder. Fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasına destek olur.

Kış mevsiminde ve yaz aylarında hastalıklara karşı direnci arttırır. Çayı tüketenler kendilerini daha dingin ve sağlıklı hisseder.