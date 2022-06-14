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    • Sağlık
    • 14.06.2022 15:21
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    • 14.06.2022 15:22
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    Ananas çayı nasıl yapılır? Ananas çayı faydaları neler?

    Ananas çayı ananasın yaprağından elde edilir. Özellikle kış mevsimlerinde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklarda koruyucu olan çay özelliği taşır.

    takvim.com.tr
    Ananas çayı nasıl yapılır?

    Ananas çayı içinde toplamda 16 tane mineral bulundurur. Vücudun ve sistemlerin çalışması için gerekli minerallerin karşılanmasına destek olur. Hastalıklara karşı koruyucu yapısı sayesinde her mevsim sağlıklı yaşamı destekler. Kalsiyum açısından zengin olan çay kemiklerin güçlü olmasına yardım eder. Böylece ileri yaşta yaşanabilecek kemik erimesi sorunlarına da erken önlemler alınır.

    Ananas Çayının Faydaları Nelerdir?

    Ananas çayının faydaları şöyledir:

    • Kış mevsiminde daha fazla görülen gribe karşı etkilidir. Grip olmamak için tüketilebilir. Bunun yanı sıra grip olduktan sonra da içildiğinde iyileşme sürecinde yardımcı olur. Hastalıklara karşı güçlü antioksidan olan ürün bağışıklık sisteminin dostudur. Bağışıklık sistemi zayıf olanların düzenli olarak tüketmesinde fayda vardır.
    • Dişlerdeki bakımlı görünüme destek olur. Ağız sağlığı için oldukça faydalı etkiler gösterir. Dişlerdeki yaraların iyileşmesini sağlar. Bakteri ve mikroplara karşı öldürücüdür. Böylece daha sağlıklı ağız yapısına sahip olmaya yardım eder.

    • Kansere yakalanma riski yüksek olanlarda hastalığı engelleyici özellikler gösterir. Kanserden korunmak için ananas çayı tüketilebilir.
    • Stresli dönemlerde içildiğinde sakinleştirici etkiler gösterir. Yorgun olanlar ve stresli dönemler yaşayanlar ananas çayından destek alarak sakinleşebilir.
    • İçinde yer alan vitaminler sayesinde göz sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir. Gözleri dinlendirir ve göz yapısının sağlıklı olmasına yardım eder.

    • Vücutta suya bağlı olarak oluşan şişkinliklerin iyileşmesine yardım eder.
    • Vücutta zararlı maddelerin uzaklaşmasına yardımcı olur.
    • Zayıflamak isteyenler çayı tükettiklerinde kilo vermeleri daha kolay hale gelir. Vücuttaki metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye destek olur. Yağların yakılmasına etki eder. Kısa sürede ideal kiloda olmak için etkili sonuçlar verir.

        • İdrar yaparken sorun yaşayanlar çay içerek sorunlarına çözüm bulabilir. Boşaltım sistemine destek olur.
        • Bacaklarda selülit problemi yaşayanlar estetik görüntüye kavuşabilir. Cildi sıkılaştırır ve daha estetik olmasına yardımcı olur.

        Ananas Çayı Nasıl Yapılır?

        Ananas çayı yapımı ananas kabuğundan gerçekleşir. Öncelikle kabuklar tuzlu suyun içine koyulur. Suyun miktarı yaklaşık olarak 2,5 litre olmalıdır. Ardından karışımın içine limon, tarçın ve zencefil de eklenir. 2-3 dakika ateşte kaynatılır ve hazır hale gelir. Taze olarak tüketilmesi önemlidir.

        Ananas Çayı Nasıl Tüketilmeli?

        Ananas çayı ara öğünlerde tüketilmesi uygun olan içeceklerden biridir. Günde 3 defadan fazla ananas çayı tüketimi uygun görülmez. Çay zayıflamada yardımcı olduğu için iştahı kapatıcı özellik de gösterebilir. Bu yüzden ara öğünlerde içilmesi zayıflamada yardımcı olur.

        Ananas Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

        Ananas çayı içeriği antioksidandan oluşur. İçinde bol miktarda C vitamini olup bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. C vitamini vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminler arasında yer alır. Vitamin desteği hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Ananas çayında aynı zamanda B vitaminleri de yer alır. Mental ve fiziksel sağlık açısından önemli olan B vitaminleri sistemlerin çalışmasında etkilidir. Vitaminlerle birlikte mineraller açısından da zengindir. İçinde bol miktarda kalsiyum yer alır. Kalsiyum kemiklerin güçlü olmasında etkili olur. Kemik erimesine karşı engelleyici özellikler gösterir. Bununla birlikte potasyum açısından da zengindir. Potasyum bağışıklık ve boşaltım sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur. Ananas lif açısından da zengin bir besindir. Çay tüketildiğinde vücuda lif alınır. İçindeki vitamin ve minerallerle birlikte kalori olarak düşüktür. Tüketildiğinde zengin besinler vücuda alınırken kilo alma sorunları yaşanmaz. Böylece zayıflamada etkili sonuçlar elde edilir.
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