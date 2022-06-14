Ananas çayı nasıl yapılır? Ananas çayı faydaları neler?

Ananas Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Ananas çayı içeriği antioksidandan oluşur. İçinde bol miktarda C vitamini olup bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. C vitamini vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminler arasında yer alır. Vitamin desteği hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Ananas çayında aynı zamanda B vitaminleri de yer alır. Mental ve fiziksel sağlık açısından önemli olan B vitaminleri sistemlerin çalışmasında etkilidir. Vitaminlerle birlikte mineraller açısından da zengindir. İçinde bol miktarda kalsiyum yer alır. Kalsiyum kemiklerin güçlü olmasında etkili olur. Kemik erimesine karşı engelleyici özellikler gösterir. Bununla birlikte potasyum açısından da zengindir. Potasyum bağışıklık ve boşaltım sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur. Ananas lif açısından da zengin bir besindir. Çay tüketildiğinde vücuda lif alınır. İçindeki vitamin ve minerallerle birlikte kalori olarak düşüktür. Tüketildiğinde zengin besinler vücuda alınırken kilo alma sorunları yaşanmaz. Böylece zayıflamada etkili sonuçlar elde edilir.