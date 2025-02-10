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Amerikan ordusundan çarpıcı açıklama: Epstein Barr Virüsü, Multipl Skleroz'a yol açabiliyor

Halk arasında "öpücük hastalığı" olarak bilinen Epstein Barr Virüsü'nün, nörolojik bir bağışıklık sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'a yol açabileceği Amerikan Ordusu tarafından yapılan 20 yıllık araştırmalarla duyuruldu. Bu bulgu, hastalığın nedenleri konusunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Amerikan ordusundan çarpıcı açıklama: Epstein Barr Virüsü, Multipl Skleroz’a yol açabiliyor

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    Amerikan Ordusu, 20 yıl boyunca araştırdı. Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen Epstein Barr Virüsü'nün nörolojik bir bağışıklık sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz'a yol açtığını açıkladı.

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Demir, bu araştırmanın MS'in oluşma mekanizması hakkında, şimdiye dek yapılmış en net çalışma olduğunu vurguladı. "MS, özellikle kadınlarda üç kat daha fazla görülür. 20-40 yaş arasında daha sık rastlanır. Hem çevresel, hem genetik, hem de geçirilmiş enfeksiyonların yarattığı bir hastalık. Türkiye'de yaklaşık 75 bin MS hastası olduğunu tahmin ediyoruz" diyor.

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