Aman dikkat! Uzmanından kritik uyarı: Kalp krizi sıcak sever

Kalp-damar sorunlarının görülme sıklığı yaz aylarında artış gösteriyor. 27 ülkeyi kapsayan bir çalışmada; aşırı sıcakların kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranında yüzde 2 ila 9 arasında artış oluşturduğu gösteriliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Haldun Akgöz, yaz aylarında aşırı sıcaklara karşı dikkat etmemiz gereken kuralları anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
- 11.00-15.00 SAATLERINE DİKKAT:
Zorunlu değilseniz, güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmayın. Bulunduğunuz ortamdaki ısının 24-25 derece arasında olmasına dikkat edin.
- SPOR İÇİN SERIN ZAMANI TERCİH EDİN:
Egzersizin zamanlamasını sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde olacak şekilde planlayın. Yaz aylarında açık hava yerine spor salonlarını tercih edin. Eğer dışarıda spor yapmanız gerekiyorsa süreyi 90 dakikayla kısıtlayın.
- DENİZE TOK KARNINA GIRMEYİN:
Kas dokusuna giden kan akımının azalmasına bağlı kaslarda kramplar ve yorgunluk gözlenebiliyor. Dolayısıyla aç karnına veya yemekten en az 2-3 saat sonra yüzmenizde fayda var.
- VÜCUDUNUZU SUYA ALIŞTIRIN: Aşırı soğuk su damarlarda büzülmeye neden olarak koroner spazm riskini artırıyor ve hipertansiyonu tetikleyebiliyor. Su sıcaklığının makul olmadığı durumlarda denize ya da havuza girmekten kaçının.
- İLAÇLARINIZIN DOZUNU AYARLAYIN:
Sıcaklarda damarlar daha fazla genişlediği için bazı tansiyon ilaçlarının bacaklarda ödem yapıcı etkisi artabiliyor