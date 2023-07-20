Aman dikkat! Uzmanından kritik uyarı: Kalp krizi sıcak sever





- DENİZE TOK KARNINA GIRMEYİN:

Kas dokusuna giden kan akımının azalmasına bağlı kaslarda kramplar ve yorgunluk gözlenebiliyor. Dolayısıyla aç karnına veya yemekten en az 2-3 saat sonra yüzmenizde fayda var.



- VÜCUDUNUZU SUYA ALIŞTIRIN: Aşırı soğuk su damarlarda büzülmeye neden olarak koroner spazm riskini artırıyor ve hipertansiyonu tetikleyebiliyor. Su sıcaklığının makul olmadığı durumlarda denize ya da havuza girmekten kaçının.



- İLAÇLARINIZIN DOZUNU AYARLAYIN:

Sıcaklarda damarlar daha fazla genişlediği için bazı tansiyon ilaçlarının bacaklarda ödem yapıcı etkisi artabiliyor

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