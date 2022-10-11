Alzheimer’ı unutun gitsin! Doğru beslenme ile bu hastalıktan korunmak mümkün





RİSK YAŞLA ARTAR

Günlük yaşamda hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık, eşyaları yanlış yerleştirme, zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar yaşayan kişilerin Nöroloji Uzmanına muayene olması gerektiğini belirtiyor. Hastalığın genetik faktörlerle de oldukça bağlantısı olduğunu belirten Dr. Demirci, "Alzheimer'la ilgili ilerleyen yaş, aile öyküsü ve genetik yatkınlık gibi değiştirileme- yen etkenler vardır. Hastalık, 65 yaşından sonra sıklaşır ve her 5 yılda bir oran ikiye katlanır" diyor. Alzheimer'ın kalp hastalığı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Dr. Demirci, şöyle devam ediyor: Kalp sağlığının da Alzheimer hastalığı ile yakın ilgisi vardır. Kalbin pompaladığı kanın yüzde 20-25'i beyin tarafından kullanılır. Kalp ve damar sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol seviyeleri de bu açıdan önem kazanmaktadır...