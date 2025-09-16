Alzheimer altta yatan belirtilerle ortaya çıkıyor

Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:



DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.



BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.



NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.



DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.



GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.



HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.



SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.