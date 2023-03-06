Alzheimer ağızda saklı

sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.araştırmalar,her 7 kadındanbirinin hamilekalmakta güçlükçektiğinigösteriyor. Dr.Semavi Ulusoy,gebe kalmayıkolaylaştıranbesinlerisıralıyor:BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor. BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor. LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.Emre Çiçek, kilo vermek isterken yapılan hataları şöyle anlatıyor: Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek, yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak ve zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır" diyor.şekerli oluşu ilekana kolay karışarakenerji veriyor.Mide ağrısınıgideriyor.Grip ve öksürüğükesiyor. Cilthastalıklarını iyileştiriyor.Yeşil soğan ödem atar