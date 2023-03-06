Alzheimer ağızda saklı

Çok sayıda insan, ağızda metalik bir tatla mücadele ediyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hangi durumlarda yaşadığını söylüyor:
DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.
BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.
NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.
DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.
GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.
HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.
SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.
AHUDUDU ANNE YAPAR
BİLİMSEL araştırmalar, her 7 kadından birinin hamile kalmakta güçlük çektiğini gösteriyor. Dr. Semavi Ulusoy, gebe kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor. BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor. LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.
KİLO VEREYİM DERKEN HASTALANMAYIN
DR. Emre Çiçek, kilo vermek isterken yapılan hataları şöyle anlatıyor: Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek, yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak ve zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır" diyor.
REÇEL, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji veriyor. Mide ağrısını gideriyor. Grip ve öksürüğü kesiyor. Cilt hastalıklarını iyileştiriyor.
Yeşil soğan ödem atar
DİŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal etme neden olur.
BÖBREK YETMEZLİĞİ: Yoğun metalik tada yol açabilir.
NÖROLOJİK HASTALIKLAR: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.
DÜŞÜK KAN ŞEKERİ VE DİYABET: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.
GIDA ALERJİLERİ: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.
HAMİLELİK: Hamilelik sırasında duyularda ciddi değişikliler yaşanabilir.
SİNÜS SORUNLARI: Sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.
AHUDUDU ANNE YAPAR
BİLİMSEL araştırmalar, her 7 kadından birinin hamile kalmakta güçlük çektiğini gösteriyor. Dr. Semavi Ulusoy, gebe kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor. BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor. LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.
KİLO VEREYİM DERKEN HASTALANMAYIN
DR. Emre Çiçek, kilo vermek isterken yapılan hataları şöyle anlatıyor: Sıcak su içmenin metabolizmayı hızlandırıp fazla kilo verdirdiği doğru değildir. Sabahları sıcak suyun üstüne limon sıkıp içilince zayıflanacağını zannetmek, yemek aralarında su içilirse zayıflamanın durduğuna inanmak ve zayıflama kremlerinin kilo verdirdiğine inanmak yanlıştır" diyor.
REÇEL, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji veriyor. Mide ağrısını gideriyor. Grip ve öksürüğü kesiyor. Cilt hastalıklarını iyileştiriyor.
Yeşil soğan ödem atar