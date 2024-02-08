Alman uzmanlar kanıtladı: Meğer kırışıklığı olan insanların...

Alman uzmanlar yaşları 18 ila 68 arasında değişen 353 katılımcıyı inceledi. Araştırmada kırışıklıkları olan kişilerin daha az hoş bulunduğu ve güvenilmez olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. Etkilerin kadınlarda daha belirgin olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, "Bulgular, yaşlı insanların yüzlerindeki kırışıklıklarla ilgili olarak daha az beğenildiklerini gösteriyor" dedi.





KANSERE TÜRK İLACI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle başlatılan beyin tümörüne karşı akıllı ilaç projesinde, faz aşamasına gelindi. Öncelikle beyin tümörünü hedefleyen akıllı ilaç çalışmasının hayvanlar üzerindeki deneyleri olumlu sonuçlandı. Sonuçlara göre, tümörün yarıdan fazla oranda küçüldüğü tespit edildi. Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, şunları söyledi: İlacın kısa sürede ülkemizde üretilip, yerli ve milli olarak piyasaya sürüleceğine inanıyorum. İlaç beyin tümörünün dışında pankreas, yumurtalık ve prostat kanserine karşı da etkili oldu.