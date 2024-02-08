Alman uzmanlar kanıtladı: Meğer kırışıklığı olan insanların...

Alman uzmanlar yaşları 18 ila 68 arasında değişen 353 katılımcıyı inceledi. Araştırmada kırışıklıkları olan kişilerin daha az hoş bulunduğu ve güvenilmez olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. Etkilerin kadınlarda daha belirgin olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, "Bulgular, yaşlı insanların yüzlerindeki kırışıklıklarla ilgili olarak daha az beğenildiklerini gösteriyor" dedi.
KANSERE TÜRK İLACI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle başlatılan beyin tümörüne karşı akıllı ilaç projesinde, faz aşamasına gelindi. Öncelikle beyin tümörünü hedefleyen akıllı ilaç çalışmasının hayvanlar üzerindeki deneyleri olumlu sonuçlandı.
Sonuçlara göre, tümörün yarıdan fazla oranda küçüldüğü tespit edildi. Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, şunları söyledi: İlacın kısa sürede ülkemizde üretilip, yerli ve milli olarak piyasaya sürüleceğine inanıyorum. İlaç beyin tümörünün dışında pankreas, yumurtalık ve prostat kanserine karşı da etkili oldu.
MİGREN İÇİN NANE
Nane, zihinsel sağlığı destekler. Yorgunluk, anksiyete ve depresyonu rahatlatır. Sindirim sistemini (mide ekşimesi, ishal, hazımsızlık, aşırı gaz) düzenler. Kas ağrılarını azaltır. Migreni ortadan kaldırır.
KANSERE MANDALİNA
Turuncu şifa, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştah kontrolünü sağlar. Yüksek kan basıncını önler. Kemik erimesine karşı gelir. Yaraları daha hızlı iyileştirir.
KARACİĞERE ENGİNAR
Mucize sebze enginar, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.
KEFİR BASURU BİTİR
Halk dilinde basur olarak bilinen hemoroid hastalığı, genellikle makat bölgesindeki damarların genişlemesi ve şişmesi sonucu oluşuyor. Op. Dr. Ahmet Zeki Aydın, "Tedavi süreci hastanın durumuna bağlı olarak ilaç, diyet ve cerrahi müdahaleyi içerebilir" diyor. Diyetisyen Elif Bilgin Baş ise tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor: Sebze, meyve, kepekli tahıllar gibi lif gıdalar, günde en az 8 bardak su, yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalar.