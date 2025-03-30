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Alerjinin tam zamanı! Uzmanı baharı rahat geçirebilmenin şifrelerini açıkladı

İlkbahar, hastalıklarla geliyor. Bu aylarda görülen bahar alerjisi ve saman nezlesi, hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar uyarıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Alerjinin tam zamanı! Uzmanı baharı rahat geçirebilmenin şifrelerini açıkladı

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Bahar mevsiminin gelmesiyle güneş yüzünü gösteriyor. Ancak bu durum, alerjisi olanları olumsuz etkiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyhan Yılmaz, polenlerin etrafta uçuştuğu bu dönemde alerjik bünyeli kişilerde birçok sağlık sorununun yaşandığını söylüyor. Bahar alerjisi ya da saman nezlesi olarak adlandırılan bu sorunların ise üst solunum yolu enfeksiyonları ile karışabiliyor. KBB Uzmanı Dr. Beyhan Yılmaz, baharı rahat geçirebilmenin şifrelerini açıklıyor...

ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI
Bahar aylarında çiçek tozlarının (polenlerin) etrafta dolaşması sonucu bu polenlere karşı alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetler gelişiyor. Bahar alerjisi veya saman nezlesi olarak tanımlanan bu hastalık burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, sık hapşırma, kulakta ve boğazda kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve sulanma, geniz akıntısı, öksürük ve nefes darlığına yol açıyor. Bazen de koku ve tat duyusunda azalmaya, burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku bozukluğuna neden oluyor.

SİNÜZİTLE KARIŞIYOR
Her yıl bahar aylarında görülen alerji, başka hastalıklarla da karışabiliyor. Dr. Beyhan Yılmaz, "Nezle ya da grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, vücut direncimizin düşmesi sonrası virüslerin sebep olduğu hastalıklardır. Bahar alerjisi ile benzer şikayetler oluşturmasına karşın yaklaşık bir haftada şikayetler geriler. Virüs ya da bakterilerin neden olduğu sinüzit hastalığında da bahar alerjisine benzer şikayetler olabilir. Ancak sinüzitte burun akıntısı sarı yeşil renkte olup baş ağrısı ve ateş eşlik edebilir; bahar alerjisinde ise burun akıntısı su gibi olur ve ateş eşlik etmez" bilgisini veriyor. Bahar alerjisi tanısının burun muayenesi ve sonrasında alerjiye yönelik testlerin yapılması ile konulduğunu belirten Dr. Beyhan Yılmaz, tedavide antihistamin ilaçlar, burun spreyleri ve alerji aşıları kullanıldığını söylüyor.

- Ev ve ofisinizi sabah saatlerinde değil, öğleden sonra havalandırın.
- Otomobil camlarını gerekmedikçe açmayın.
- Gözlerin yanını da örten güneş gözlükleri kullanın.
- Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin, duş alın.
- Polen yapışabileceği için gözlüklerinizi temizleyin.
- Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde açık havada spor yapmayın.
- Özellikle bu dönemde sigara dumanı, parfüm gibi etkenlerden uzak durun.

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