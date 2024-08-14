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Alerjinin çaresi 10’da | Uzman isim uyardı: Bunları mutlaka yapın!

Polenler alerjiyi tetikliyor. Sinüzit ve astıma yol açıyor. Dr. Nur Kaşkır Öztürk 10 hayati tavsiyede bulunuyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Alerjinin çaresi 10’da | Uzman isim uyardı: Bunları mutlaka yapın!

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Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olan polen alerjisi Ağustos itibariyle yerini yabani ot polenlerine bırakıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk, alerjinin temel tedavi prensibinin "alerjenin saptanması ve bundan kaçınılması" olduğunu belirtiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:

1 POLEN TAKVİMİ: Araştırmalar, polen yoğunluğunun özellikle sabahları ve rüzgarlı günlerde arttığını gösteriyor. Bu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçının.

2 KLİMA: İç mekanlarda polen filtresi olan klimalar kullanmak, evdeki ve iş yerindeki polen maruziyetini azaltabilir. Klimaların bakımlarını düzenli yapın.

3 TEMİZLİK: Dışarıdan geldiğinizde kıyafetlerinizi hemen yıkayıp iç mekanda kurutarak evinizi polenlerden temiz tutun.

4 DUŞ ALMADAN YATMAYIN: Dışarıdan geldikten sonra duş alın. Böylece vücudunuzdaki polenlerin eve taşınmasını önlemiş olursunuz

5 TEST: Alerjik belirtileriniz varsa, teşhis için alerji testleri yaptırın.

6 SAAT VE ORTAK: Polen alerjisinin tetikleyici zaman dilimlerini öğrenin.

7 SABAHA DİKKAT: Polen yoğunluğu genellikle sabahları ve öğleden sonra artar. Özellikle 10:00-14:00 saatleri arasında dışarıda durmayın.

8 BURUN SPREYLERİ: Doktorunuzun önerdiği antihistaminik ilaçları ve burun spreylerini düzenli kullanarak semptomları yönetin.

9 PROFESYONEL YARDIM: Alerji semptomlarınız yönetilemez hale gelirse veya astım gibi daha ciddi sağlık sorunları gelişirse, bir sağlık profesyonelinden yardım almayı ihmal etmeyin.

10 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ: Dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi polenlerden korur ve alerjik reaksiyon riskini azaltır.

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