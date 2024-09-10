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Alabalık, somon Alzheimera son!

Dr. Emir Ruşen, alabalık ve somon tüketmenin Alzheimer riskini azalttığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Alabalık, somon Alzheimera son!

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Alzheimer hastalığı, Türkiye'de yaklaşık 400 bin, dünyada 10 milyon kişide teşhis ediliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Hareketsiz yaşam ve fastfood tarzı beslenmenin bu artışın en büyük nedeni olduğu bilinmektedir. Yüksek kolesterol, kalp damarlarını tıkayarak beyin damarlarına zarar verir ve böylece Alzheimer riskini artırır. Bu yüzden kalp ve damar dostu besinlerden oluşan Akdeniz tipi beslenmeye geçilmelidir. Alabalık ve somon Alzheimer riskini düşürüyor" diyor.

Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisiyle beraber hastanın zihinsel kapasitesinin düzeltilmesi ve günlük yaşamının kolaylaştırılmasının amaçlandığını ifade eden Ruşen, "Alzheimer hastalığında kullanılan spesifik ultrason dalgası tedavilerinden Transkranyal Pulse Stimulasyon yöntemidir" diye konuşuyor.

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