Aklın yolu pancar | Öksürüğe kekik yağı | Hazımsızlığa rezene

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır. Bağırsak kanserini de engeller.

ÖKSÜRÜĞE KEKİK YAĞI

Kekik yağı, şifa dağıtıyor. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Öksürüğü dindiriyor. Sivilceleri temizliyor. Ağız kokusuna da iyi geliyor.

HAZIMSIZLIĞA REZENE

Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. Ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler. Baş ağrısını dindirir.