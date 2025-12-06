Aklın yolu egzersiz: Zihinsel gerilemeyi azaltıyor

Yeni bir araştırmada, sadece hafta sonları egzersiz yapmanın, hafta boyunca egzersiz yapmak kadar zihinsel gerilemeyi yavaşlatmada faydalı olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, haftada bir veya iki kez egzersiz yapan kişilerin zihinsel gerileme riskinin ortalama yüzde 15, daha sık egzersiz yapan kişilerde ise yüzde 10 azaldığını ifade etti. Yaş, sigara kullanımı, uyku süresi, beslenme ve alkol tüketimi gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundurarak, her iki egzersiz şeklinin de benzer etkilere sahip olduğu belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN