Akdeniz diyeti ile Alzheimer riskini ortadan kaldırın

Alzheimer, kişinin dikkati, görsel- uzamsal becerileri ve konuşması gibi bütün zihinsel fonksiyonlarını etkiliyor. En çok da yeniyi öğrenmesi ve kaydetmesini engelliyor. Alzheimer'a yakalanma riskinin yaşlandıkça artıyor. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip olmanın, sigara kullanmanın, sağlıksız beslenmek hastalığı tetikliyor. Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Alzheimer'dan koruyucu önerilerde bulunuyor: Akdeniz tipi diyet, en koruyucu beslenme biçimi olarak tanımlanıyor. Balığı haftada iki tüketelim, kırmızı değil daha çok beyaz et yiyelim ve her gün bir porsiyon yeşil sebze tüketelim. Bunun yanında, beyaz ekmek değil de tam buğday, çavdar ekmeği gibi daha çok tam tahıllı ekmekleri tüketelim. Yine ülkemizde rahat bulduğumuz baklagiller önerilen besinlerden. Mevsiminde çilek ve diğer dutsu meyveler de koruyucu.