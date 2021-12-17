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    Akdeniz diyeti ile Alzheimer riskini ortadan kaldırın

    Alzheimer kişinin yaşı ilerledikçe dikkat ve görsel becerilerini büyük ölçüde etkiliyor. Özellikle yeniyi öğrenmesini büyük ölçüde engelliyor. Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Alzheimer'dan koruyucu önerilerde bulunuyor. Akdeniz diyeti ile önüne geçebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimi 18 Aralık tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Akdeniz diyeti Alzheimer’ın ilacı

    Alzheimer, kişinin dikkati, görsel- uzamsal becerileri ve konuşması gibi bütün zihinsel fonksiyonlarını etkiliyor. En çok da yeniyi öğrenmesi ve kaydetmesini engelliyor. Alzheimer'a yakalanma riskinin yaşlandıkça artıyor. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip olmanın, sigara kullanmanın, sağlıksız beslenmek hastalığı tetikliyor. Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Alzheimer'dan koruyucu önerilerde bulunuyor: Akdeniz tipi diyet, en koruyucu beslenme biçimi olarak tanımlanıyor. Balığı haftada iki tüketelim, kırmızı değil daha çok beyaz et yiyelim ve her gün bir porsiyon yeşil sebze tüketelim. Bunun yanında, beyaz ekmek değil de tam buğday, çavdar ekmeği gibi daha çok tam tahıllı ekmekleri tüketelim. Yine ülkemizde rahat bulduğumuz baklagiller önerilen besinlerden. Mevsiminde çilek ve diğer dutsu meyveler de koruyucu.



    ATEŞE LİMON SIKIN
    C vitamini deposu limon, ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.



    SAĞLIĞINI SİRKELE
    Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Kansere karşı korur. Migren ağrısını hafifletir.



        MUŞMULA TAŞLARI DÖKER
        Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Merkezi sinir sistemini düzenler. Rahatlatıcı etkisi vardır.



        GEBELERE YEŞİL FASULYE
        Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Kemik sağlığı açısından önemlidir. Sindirime yardımcıdır. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlar.

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        Haberler Sağlık Akdeniz diyeti ile Alzheimer riskini ortadan kaldırın
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