Akciğerinizi 7 adımda yenileyin

Geceleri uykudan uyandıran inatçı öksürüğünüz, göğüs ağrınız varsa, kendinizi sürekli halsiz hissediyor, değil merdiven- yokuş çıkmak oturduğunuz yerde bile nefes alamıyor gibi oluyorsanız dikkat! Ülkemizde son yıllarda KOAH ve astım başta olmak üzere akciğer hastalıklarının hızla arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurgül Naurzvai, yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda yenilemenin püf noktalarını anlatıyor:

1 SİGARADAN VE SİGARA DUMANINDAN UZAK DURUN: Sigara dumanı, akciğerlerdeki hücrelerde onarılmaz hasarlar bırakıyor. Onları hızla yaşlandırıyor. Bu zararlı maddelerden kaçının, içilen ortamlardan da uzak durun. Eğer sigara içiyorsanız bırakmak için bir adım atın, içmiyorsanız da sigara dumanına maruz kalmayın, pasif içici olmayın.

2 HER GÜN SEBZE VE MEYVE TÜKETİN: Fastfood yiyecekler, aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalar, yeterince sebzemeyve tüketmemek akciğerleri savunmasız bırakır. Özellikle portakal, kivi, brokoli, havuç, ıspanak gibi besinler akciğer sağlığı için çok faydalıdır.

3 HAREKET EDIN, NEFESINIZI AÇIN: Düzenli egzersiz yapmak, akciğer kapasitesini artırır, dokuların oksijenlenmesini sağlar. Yürüyüş, yüzme, bisiklet, dans... Hangisini seviyorsanız onu yapın! Haftada en az 3 gün, 30 dakika tempolu yürüyüş bile akciğer sağlığınıza çok önemli katkıda bulunur.

4 BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN: Akciğerlerimiz, mikroplara ve virüslere karşı ilk savunma hattımızdır. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve stresi yönetmeyi öğrenmek bağışıklık sistemini güçlü tutar.

5 KİRLİ HAVADAN UZAK DURUN:

Mümkünse sabah erken saatlerde ya da trafiğin az olduğu zamanlarda dışarı çıkın. Evi sık sık havalandırmak akciğerleri korumaya fayda sağlar. 6

TEMİZLİK DETERJANLARINA MARUZ KALMAYIN: Evde parfüm, oda spreyi, toz, küf ve kimyasallara uzun süre maruz kalmak akciğerlere büyük zarar verir. Temizlik yaparken aşırı kimyasal kullanmayın, rutubetli, tozlu ve küflü ortamlarda bulunmayın, maske takın. Özellikle astım ve KOAH hastaları için bunlar çok zararlıdır.

7 AŞILARINIZI YAPTIRIN: Grip ve zatürre aşılarını yaptırmak, ellerin temizliğine dikkat etmek, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak da akciğer sağlığı açısından çok önemlidir.