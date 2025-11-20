Akciğer için brokoli: Karaciğer için enginar

SAĞLIKLI bir vücut, her besin grubundan yiyecekler tüketerek mümkün oluyor. Diyetisyen Betül Yurdakul, "Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir. Akciğere iyi gelen besinleri ise brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsaktır" diyor.

