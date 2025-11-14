AIDS’te çığır! Yeni ilaç Lenacapavir HIV enfeksiyonlarını neredeyse yüzde 100 bitiriyor

AIDS (HIV), dünyada yaklaşık 39 milyon kişide görülüyor. Ölüme yol açıyor. Virüsün sebep olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatlarının kalitesi düşen hastaların yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Bilim insanları tarafından geliştirilen Lenacapavir isimli ilaç, HIV'in neden olduğu enfeksiyonları neredeyse yüzde yüz bitirmeyi vaadediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN