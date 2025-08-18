SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Ağrının şifresi rahimde gizli

Rahim iltihabı kadın sağlığını tehdit ediyor. Doç. Dr. Gökhan Boyraz önemli uyarılarda bulunuyor: Hastalığın belirtileri arasında kasıklarda ve karında ağrı, ani kanamalar ve halsizlik yer alıyor. Tedavi edilmediğinde kısırlığa bile yol açıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
Ağrının şifresi rahimde gizli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tıbbi adıyla endometrit, rahim iç tabakasını (endometrium) etkileyen bir iltihaplanma olarak kendini gösteriyor. Özellikle bu iltihaplanma, bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonları, kürtaj, doğum veya diğer jinekolojik işlemler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr Gökhan Boyraz, rahim iltihabının tedavi edilmediğinde riskler doğurabileceğini kaydediyor. Şunları söylüyor:

BELİRTİLERİ: Alt karın bölgesinde ve kasıklarda ağrı ve kramplar, rahim iltihabının en sık rastlanan belirtileridir. Ağrı, hafif bir sızıdan bıçak saplanır gibi şiddetli bir sancıya kadar değişebilir. Normal vajinal akıntıdan farklı olarak, rahim iltihabı ile ilişkili akıntı genellikle kokuşmuş, sarı veya yeşil renkte ve yoğun kıvamlı olabilir. Cinsel ilişki sonrası veya adet dışı kanamalar, rahim iltihabının bir diğer belirtisidir. Bazı vakalarda yüksek ateşe neden olabilir.

TEDAVİSİ: Altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Enfeksiyondan kaynaklı vakalarda antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotiklerin türü ve dozu, enfeksiyonun tipine ve şiddetine göre doktor tarafından belirlenir. Bazı durumlarda ek olarak ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar, vajinal akıntıyı azaltmak için vajinal duş veya fitil de önerilir.

HASTALIKLAR: Rahim, kadın üreme sisteminin önemli bir organıdır ve birçok fonksiyona sahiptir. Adet döngüsünü düzenlemek, hamileliği sürdürmek ve doğum yapmak gibi önemli görevleri vardır. Rahim iltihabı ise bu fonksiyonları etkileyebilecek ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilecek bir durumdur iltihabı tedavi edilmediği takdirde Pelvik inflamatuar hastalık (PID)KısırlıkDış gebelik Kronik pelvik ağrı Endometriozis Rahim kanseri gibi hastalıklara yol açar.

BOL BOL SU İÇİN
Rahim iltihabının temizlenmesi için evde yapılabilecek bazı şeyler de bulunmaktadır. Vücudun iyileşmesi için dinlenme çok önemlidir. Susuz kalmamak ve enfeksiyonla savaşmak için bol bol su tüketmek önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. Ilık su ve sabunla günlük duş almak ve cinsel ilişki sonrası bölgeyi temizlemek önemlidir. Sıkı giysiler pelvik bölgede hava akışını engelleyebilir ve enfeksiyonun tekrarlamasına neden olabilir. Tedavi tamamlanana kadar cinsel ilişkiyi kesmek önemlidir. Kişisel hijyene dikkat etmek de önemlidir. Elleri sık sık yıkamak ve tuvaleti kullandıktan sonra genital bölgeyi temizlemek enfeksiyon riskini azaltabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay’a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi’nde ne konuşuldu? ABD’den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara’dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
Kim Milyoner Olmak İster?de nefes kesen anlar: Risk aldı, 4x100 karışık bayrak yarışı sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos’ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur’a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır’ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor’da hedef 2’de 2! Fatih Tekke 11’ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni’nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
Messi’nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
MGM’den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu