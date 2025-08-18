Ağrının şifresi rahimde gizli

Tıbbi adıyla endometrit, rahim iç tabakasını (endometrium) etkileyen bir iltihaplanma olarak kendini gösteriyor. Özellikle bu iltihaplanma, bakteriyel, viral veya mantar enfeksiyonları, kürtaj, doğum veya diğer jinekolojik işlemler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr Gökhan Boyraz, rahim iltihabının tedavi edilmediğinde riskler doğurabileceğini kaydediyor. Şunları söylüyor:



BELİRTİLERİ: Alt karın bölgesinde ve kasıklarda ağrı ve kramplar, rahim iltihabının en sık rastlanan belirtileridir. Ağrı, hafif bir sızıdan bıçak saplanır gibi şiddetli bir sancıya kadar değişebilir. Normal vajinal akıntıdan farklı olarak, rahim iltihabı ile ilişkili akıntı genellikle kokuşmuş, sarı veya yeşil renkte ve yoğun kıvamlı olabilir. Cinsel ilişki sonrası veya adet dışı kanamalar, rahim iltihabının bir diğer belirtisidir. Bazı vakalarda yüksek ateşe neden olabilir.



TEDAVİSİ: Altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Enfeksiyondan kaynaklı vakalarda antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotiklerin türü ve dozu, enfeksiyonun tipine ve şiddetine göre doktor tarafından belirlenir. Bazı durumlarda ek olarak ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar, vajinal akıntıyı azaltmak için vajinal duş veya fitil de önerilir.



HASTALIKLAR: Rahim, kadın üreme sisteminin önemli bir organıdır ve birçok fonksiyona sahiptir. Adet döngüsünü düzenlemek, hamileliği sürdürmek ve doğum yapmak gibi önemli görevleri vardır. Rahim iltihabı ise bu fonksiyonları etkileyebilecek ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilecek bir durumdur iltihabı tedavi edilmediği takdirde Pelvik inflamatuar hastalık (PID)KısırlıkDış gebelik Kronik pelvik ağrı Endometriozis Rahim kanseri gibi hastalıklara yol açar.

BOL BOL SU İÇİN

Rahim iltihabının temizlenmesi için evde yapılabilecek bazı şeyler de bulunmaktadır. Vücudun iyileşmesi için dinlenme çok önemlidir. Susuz kalmamak ve enfeksiyonla savaşmak için bol bol su tüketmek önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmek önemlidir. Ilık su ve sabunla günlük duş almak ve cinsel ilişki sonrası bölgeyi temizlemek önemlidir. Sıkı giysiler pelvik bölgede hava akışını engelleyebilir ve enfeksiyonun tekrarlamasına neden olabilir. Tedavi tamamlanana kadar cinsel ilişkiyi kesmek önemlidir. Kişisel hijyene dikkat etmek de önemlidir. Elleri sık sık yıkamak ve tuvaleti kullandıktan sonra genital bölgeyi temizlemek enfeksiyon riskini azaltabilir.