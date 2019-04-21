Ağrı kesici çağırır ülseri

Gastroenteroloji Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, ülkemizde en sık görülen mide hastalıklarının başındaKarın ağrısına neden olanmidede oluşan bir çeşit yara olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, "Ülsere neden olan sebeplerin başında ağrı kesiciler gelir. Bu nedenle ilaçların gereksiz kullanımından kaçınmalı" bilgisini veriyor.az midenin tıka basa doldurulmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, "Az yemek, mideyi çok doldurmamak lazım. Özellikle asitli içeceklerden uzak durmak gerekiyor" uyarısında bulunuyor.