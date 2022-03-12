Ağız kokusunda kanser saklı (Sağlık haberleri)

Ağız kokusu, yaşam kalitesini düşürüyor. Kimi zaman ihmal edilen bu sağlık sorunu önemli hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, gırtlak kanserinin ağız kokusuyla belirti verdiğini söylüyor. Hastalık özellikle yetersiz beslenme, ihmal edilen ağız ve diş bakımı, genetik yatkınlık, reflü gibi sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Teşhiste, ilk olarak fizik muayene yapılıyor. Kesin tanı için de laringoskopisimli ince bir tüple gırtlağa giriliyor. Bu yöntemde doktor detaylı inceleme yapabiliyor. Tedavi, kanserin evresine göre değişiyor. Başlangıç evresinde radyasyon, ilerlemiş vakalarda kemoterapi uygulanıyor. Bir diğer yöntemi ise cerrahi oluşturuyor. Ameliyat ile gırtlağın bir kısmı ya da tamamı alınıyor.

DERDE DEVA PROBİYOTİK

SAĞLIKLI hayatın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "En güçlü probiyotik kaynağı kefirdir. Günde 1 su bardağı tüketmek bağışıklığı güçlendirir. Yoğurt da bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Hastalığı önler" diyor. Elma sirkesinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı sözlerini şöyle sonlandırıyor: Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir.

BEYİN DOSTU LOR PEYNİRİ

Pastörize inek sütünden elde edilen lor peyniri beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kalp sağlığını destekler. Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesi hastalığıyla savaşır. Kilo vermeyi sağlar.

KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanserle mücadele eder.

ÖKSÜRÜĞE KEÇİBOYNUZU

Lif oranı yüksek antioksidan deposu olan keçiboynuzu bağışıklığı güçlendirir. Nefes darlığına iyi gelir. Cinsel isteği ve gücü artırır. Öksürüğü keser ve kilo vermeye yardımcı olur.