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    Ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi!

    Her 4 kişiden birinde görülen ağız kokusu, sosyal hayatı bitiriyor. Kimi zaman çürüklerden kimi zaman da ciddi hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Özellikle sinüzit, diyabet ve mide kanseri bu şikayetlerle belirti veriyor.

    Ağız kokusu diyabet habercisi

    Ağız kokusu, günümüzde hemen herkesin karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen, özgüveni düşüren bu durum, kimi zaman ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tuğçe Serdaroğlu, ağız ve dilin yeterince temizlenmemesi nedeniyle ortaya çıkan bu durumun, reflü diyabet hatta kanser belirtisi bile olabileceğini belirtiyor.



    OLDUKÇA SIK GÖRÜLÜR
    Dünyada her 4 kişiden biri, ağız kokusu problemi yaşıyor. Dt. Tuğçe Serdaroğlu, ağzı kokusunun sebeplerinden bahsediyor. "Yemek artıkları, diş çürükleri, boğaz ve bademcik iltihapları, uzun süren açlık, dengesiz beslenme, mide ve bağırsak hastalıkları, reflü, şeker hastalığı, sık kahve tüketimi, bazı vitamin eksiklikleri ve solunum sistemi hastalıkları olarak sıralanabilir" diyor.



    FARENJİT, REFLÜ
    Bir hastalık olmayan ağız kokusu, birçok hastalığın belirtisi olabiliyor. Bunların başında sinüzit, farenjit, şeker hastalığı, mide kanseri, reflü, mide hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, yemek borusu kanseri geliyor.



        DİL DE FIRÇALANMALI
        Ağız kokusunun tedavisi için öncelikle şikayetin kaynağını bulmak gerekiyor. Dişin yanı sıra, dilin ve yanakların da fırçalanması öneriliyor. Çürük dişler, içerisindeki bakterilerin besin artıklarını sindirerek kötü kokulu sülfür bileşikleri salmalarına sebep oluyor. Bu nedenle çürük tedavisi de oldukça önem taşıyor.



        NASIL ÖNLEM ALMALI?
        Ağız kokusunun oluşmasını önlemek için ağız bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Dt. Tuğçe Serdaroğlu, günde en az iki kez diş fırçalanması öneriyor. "Ağızdaki ve dişlerdeki besin artıklarının temizlenmesi için diş tipi kullanmak faydalı olacaktır. Ağzın; temizliğin ardından gargara ya da antibakteriyeller ile çalkalanması gereklidir. Kullanılan diş fırçaları, 3-4 ayda bir değiştirilmelidir" diyor.

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        Haberler Sağlık Ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi!
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