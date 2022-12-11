Ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi!





NASIL ÖNLEM ALMALI?

Ağız kokusunun oluşmasını önlemek için ağız bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Dt. Tuğçe Serdaroğlu, günde en az iki kez diş fırçalanması öneriyor. "Ağızdaki ve dişlerdeki besin artıklarının temizlenmesi için diş tipi kullanmak faydalı olacaktır. Ağzın; temizliğin ardından gargara ya da antibakteriyeller ile çalkalanması gereklidir. Kullanılan diş fırçaları, 3-4 ayda bir değiştirilmelidir" diyor.

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