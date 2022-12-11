Ağız kokusu ciddi hastalıkların habercisi!

Ağız kokusu, günümüzde hemen herkesin karşılaştığı problemler arasında yer alıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen, özgüveni düşüren bu durum, kimi zaman ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tuğçe Serdaroğlu, ağız ve dilin yeterince temizlenmemesi nedeniyle ortaya çıkan bu durumun, reflü diyabet hatta kanser belirtisi bile olabileceğini belirtiyor.
OLDUKÇA SIK GÖRÜLÜR
Dünyada her 4 kişiden biri, ağız kokusu problemi yaşıyor. Dt. Tuğçe Serdaroğlu, ağzı kokusunun sebeplerinden bahsediyor. "Yemek artıkları, diş çürükleri, boğaz ve bademcik iltihapları, uzun süren açlık, dengesiz beslenme, mide ve bağırsak hastalıkları, reflü, şeker hastalığı, sık kahve tüketimi, bazı vitamin eksiklikleri ve solunum sistemi hastalıkları olarak sıralanabilir" diyor.
FARENJİT, REFLÜ
Bir hastalık olmayan ağız kokusu, birçok hastalığın belirtisi olabiliyor. Bunların başında sinüzit, farenjit, şeker hastalığı, mide kanseri, reflü, mide hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, yemek borusu kanseri geliyor.