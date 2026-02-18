Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazanan asil talihliler.

Adidas Marco Asensio İmzalı Predator Ayakkabı (standart beden) Asil Talihlisi:Muhammed İkbal Bıyık / Kocaeli

Adidas Gabriel Sara İmzalı F50 Ayakkabı (standart beden) Asil Talihlisi:Onur İslamoğlu / Rize

Adidas Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazanan yedek talihliler.

Adidas Marco Asensio İmzalı Predator Ayakkabı (standart beden) Yedek Talihlisi:Hakan Kumkale / İstanbul

Adidas Gabriel Sara İmzalı F50 Ayakkabı (standart beden) Yedek Talihlisi:İsmail Hakan Özen / Eskişehir



Bu kampanya MPİ'nin 13.01.2026 tarihli E-58259698-255.01.02-84307 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.02.2026 tarihinde yapılan çekilişe 19.535 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 5.03.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 20.03.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.03.2026'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.