Adet sancısı ve şişkinliğe son: Doğru beslenmeyle ağrı ve ödemi azaltın

Şişkinlik, karın ağrısı, iştah artışı ve benzeri durumlar; adet dönemlerinde çoğu kadın için zorlayıcı ve can sıkıcı olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. M. Zeynep Kuşku, adet sürecinde görülebilen bu etkilerin hafif geçmesinde beslenmenin etkili olabileceğini söylüyor. Kuşku, "Beslenme; inflamasyon düzeyi, kan şekeri dalgalanmaları, su ile tuz dengesi ve bazı mikrobesin yeterlilikleri üzerinden şişkinlik, ödem, yorgunluk ve ağrı algısını etkileyebilir." diye konuşuyor.

