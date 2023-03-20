Acı bıber migren biter

Uzmanlar, baş ağrısını yok eden şu besinleri öneriyor:

beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi bulunuyor. Ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetikleniyor. Folik asit ve B6, migren semptomlarını azaltıyor.Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında migreni önleyebilirsiniz.Anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Koenzim Q10 ile D vitamini içeren somon balığı, migrenin rahatlamasını sağlıyor.İçerisinde baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar bulunuyor.Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler.