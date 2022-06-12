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    ABD'li bilim adamlarının araştırmalarına göre süt ve süt ürünleri erkeklerde prostat kanseri riskini arttırıyor

    ABD’li bilim adamları araştırdı. Süt ve süt ürünlerinin erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı! İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Prostata süt üstü!

    ABD'li bilim adamları, kanserle süt ve süt ürünleri arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuç oldukça ilgi topladı. Loma Linda Üniversitesi'nde görevli Micheal Orlich ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, süt ürünlerinin fazla tüketiminin erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı açıklandı.



    SINIR 2 BARDAK
    Araştırmayı değerlendiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, önemli bilgiler paylaştı. "28 bin erkekte yapılan analizde, günde yaklaşık 2 bardak yani 430 gram süt veya süt ürünü tüketen erkeklerde, haftada yarım bardak süt veya süt ürünü tüketenlere göre (yaklaşık günlük 20 gram) prostat kanseri riski yüzde 25 daha fazla bulunmuş. Aynı çalışmada yapılan analizde süt ürünleri dışında kuruyemiş, turpgiller ve diğer yeşil sebzeler gibi kaynaklardan alınan kalsiyumun prostat kanseri riskini artırmadığı saptanmış. Buna göre deniyor ki süt ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırıcı etkisi kalsiyuma bağlı değil, süt ürünleri içerisindeki başka etmenlere bağlı olabilir" ifadesini kullandı. Prostat kanserinin hormona duyarlı bir kanser türü olmadığını belirten Prof. Dr. Coşkun, süt ve süt ürünlerinin kısıtlanması gerektiğini vurguladı.



    SÜPER GIDALAR SAĞLIKLI KADINLAR
    Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmalar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.
    KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi sebzeler de kemikleri besliyor.
    KİLOLARA TARÇIN: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşıyor. Kilo alımını engelliyor.
    SAÇLARA TURP: Lif, A-B-C,K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besliyor. Saç dökülmesini engelliyor. Saçlarda oluşan kepek sorununu da bitiriyor.
    GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritiyor. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağları yakıyor.



        AKLIN YOLU CEVİZ
        Görüntüsüyle beyne birebir benzeyen ceviz, güçlü bir hafızanın kapılarını aralıyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağlantıyı açıklıyor. İçerdiği Omega- 3 yağ asitleriyle beyin hücrelerini güçlendiren ceviz, ayrıca bolca fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir barındırıyor. Zihin yorgunluğunu alıyor, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Egzama ve sedef hastalığına iyi geliyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. Beyne olan faydaları ise şöyle sıralanıyor:
        Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarını korur.
        Hafızayı destekler. Alzheimer ile savaşır.
        Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
        Kalp sağlığını korur.
        Bağırsak dostudur. Sindirimi hızlandırır.



        REFLÜDE KIRMIZI ALARM
        Mide hastalıkları, yanlış beslenme sonucu sık görülüyor. Reflü hastalığı ise hayatı kabusa çeviriyor. Bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için bitkisel ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Hazmı zor olan kırmızı et yerine fasulye ve mercimek gibi bitkisel protein kaynaklarının tüketilmesi öneriliyor. Muz, elma, armut, çilek ve kavun gibi meyveler, hastaların yardımına koşuyor.



        TANSİYON ÇOK SİNSİ
        En sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Kardiyolog Hakan Erikçi, sinsi ilerleyen bu hastalığın kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği ile felce neden olduğunu belirtiyor. "Tedavide hayat tarz değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, sağlıklı diyet, alkol kısıtlaması, sigarayı bırakma, düşük tuz ve kafein tüketimi önemlidir. Gerektiğinde ilaca da başlanır" diyor.



            EYVAH GÜNEŞ
            Yaz aylarında yüzünü daha çok gösteren güneş cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu dönemde güneş yanığı, mantar enfeksiyonu, isilik, güneş alerjisi, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekelerinin sık görüldüğüne dikkat çekiyor. "Dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucular cilt bölgelerinize sürülmelidir. Açık renkli giysiler giyilmeli, güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunulmamalıdır" diyor.

            ENGİNAR ŞİFA DOLU
            Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi destekler. İdrar söktürücüdür. Cinsel gücü artırır. Anemi yani kansızlığı bitirir. Kemikleri korur.

            AVOKADODA AŞK VAR
            Enerji değeri yüksek avokado, yaşlanmayı geciktirir. Sindirimi destekliyor. Bağırsakları güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Cinsel gücü ve isteği artırır.

            SAFRAYA BULGUR
            Türk mutfağının vazgeçilmezi bulgur, safra taşı oluşumunu engeller. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

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            Haberler Sağlık ABD'li bilim adamlarının araştırmalarına göre süt ve süt ürünleri erkeklerde prostat kanseri riskini arttırıyor
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