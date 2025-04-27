A ve C vitamini deposu kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Düşük kalorisi, besleyici içeriği ile kuşkonmaz hastalıklara savaş açıyor. Uzman Diyetisyen Bengi Çetiner, A ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları hakkında bilgi veriyor. Yunanlıların diş ağrısı, Çinlilerin ise kısırlık tedavisinde kullandığı kuşkonmazın faydalarını şöyle özetliyor:
Kan damarlarını güçlendirir. Kalp hastalıkları riskini azaltır
Kemik erimesine karşı korur
Güçlü idrar söktürücüdür
.Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar
Böbrekleri çalıştırır
Cilde canlılık verir
Kanı temizler
Böbreklerdeki kumu döker
Afrodizyak etkisi vardır
Karaciğeri korur.
İştah açar