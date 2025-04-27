A ve C vitamini deposu kuşkonmazın faydaları nelerdir?

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Düşükkalorisi, besleyici içeriği ile kuşkonmaz hastalıklara savaş açıyor. Uzman Diyetisyen Bengi Çetiner, A ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları hakkında bilgi veriyor. YunanlılarınKan damarlarını güçlendirir. Kalp hastalıkları riskini azaltırKemik erimesine karşı korurGüçlü idrar söktürücüdür.Vücuttaki ödemin atılmasını sağlarBöbrekleri çalıştırırCilde canlılık verirKanı temizlerBöbreklerdeki kumu dökerAfrodizyak etkisi vardırKaraciğeri korur.İştah açar