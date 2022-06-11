65 yaşının ardından tansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları sağlığı tehdit ediyor! İşte uzmanlardan uzun yaşam sırları

İyileşen yaşam koşulları, insan ömrünü uzatıyor. Ancak bu kez de yaşlılarda görülen hastalıklarda artış yaşanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşla birlikte insanların birden fazla hastalıkla mücadele ettiğini belirtiyor. Araştırmalar, 65 yaşın üzerindeki her 7 kişiden birinde en az 4 hastalık bulunduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Berrin Karadağ, ileri yaşlarda görülen yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları ile tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...
DİYABET: Pankreasın yeterince çalışamamasından kaynaklanır. Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, bol su içme ve halsizlik şikayetlerine yol açar. Tedavi edilmemesi halinde birçok organda hasar, kalp krizi, böbrek yetersizliği ve buna bağlı olarak diyaliz ihtiyacı, görme kaybı, ayak yaralarına neden olur. Uygun beslenme, diyet, şekerli gıdaların azaltılması, kilo verme, spor yapma, hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARI: Yaşlanma, bu hastalık için en büyük risk faktörüdür. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, ailesel kalp hastalığı ve sigara kullanım öyküsü olanlarda daha sık görülür. Genellikle göğüsün sol kısmında, yumruk veya avuç içi büyüklüğü bir alanda baskı ile belirti verir. Ağrı çeneye, sol kola ve mide kısmına yansır.