65 yaşının ardından tansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları sağlığı tehdit ediyor! İşte uzmanlardan uzun yaşam sırları





KALP VE DAMAR HASTALIKLARI: Yaşlanma, bu hastalık için en büyük risk faktörüdür. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, ailesel kalp hastalığı ve sigara kullanım öyküsü olanlarda daha sık görülür. Genellikle göğüsün sol kısmında, yumruk veya avuç içi büyüklüğü bir alanda baskı ile belirti verir. Ağrı çeneye, sol kola ve mide kısmına yansır.