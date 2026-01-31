4 kişiden 1'inde rastlanan bel ağrısı fıtık habercisi olabilir

Günümüzdeuzun süremasa başındaçalışmak, hareketsizbir yaşam sürmek veçağımızın önemli sorunuolan obezite, bel fıtığınıngörülme sıklığınıgiderek artırıyor. Yapılançalışmalar, şiddetlibel ve bacak ağrısınınen sık rastlanan sebeplerindenbiri olan bel fıtığınabağlı sinir kökü sıkışmasınınyaşam boyugelişme riskinin dünyagenelinde yüzde 3–5civarında olduğunu ortayakoyuyor. Türkiye'deise her 4 kişiden 1'ininson bir yıl içerisinde belağrısı yaşadığı belirtilirken,bel fıtığının buağrıların önemli birkısmını oluşturduğuvurgulanıyor.Fizik Tedavi veRehabilitasyonUzmanıDr. Özkan Yükselmiş,genellikle30–50 yaş arasındagörülen belfıtığının modern yaşamkoşullarının etkisiyle sonyıllarda 20'li yaş larınbaşında, hatta üniversiteçağındaki gençlerde bilegiderek artış gösterdiğinibelirtiyor. Yükselmiş, belfıtığına nedenolanetkenlerişöylesıralıyor:

1 Genetik yatkınlık:Ailede bel fıtığı öyküsü varsa, disk yapısı daha kolay yıpranabiliyor.

2 Yaşa bağlı yıpranma:Diskler yaşla birlikte su kaybederek esnekliğini yitiriyor. Bu doğal süreç fıtıkla sonuçlanabiliyor.

3 Hareketsiz bir yaşam:Düzenli egzersiz yapmamak ve hareketsiz bir yaşam sürmek riski artıran önemli faktörlerden. Çwünkü, özellikle bel ve karın kasları güçlü değilse, omurganın yükünü diskler ve eklemler taşımak zorunda kalıyor.

4 Yanlış duruş ve uzun süre oturma: Özellikle gençlerde; kambur pozisyonda, öne eğilerek saatlerce telefon veya tablet ekranına bakmak, omurgaya binen yükü artırıyor. Ayrıca, bilgisayar karşısında çalışırken veya araç kullanırken uzun süre hatalı pozisyonda oturmak ve eğilerek çalışmak da aynı nedenle bel fıtığına yol açabiliyor.

5 Ağır kaldırma ve anı hareketler:Eğilerek ve gövdeyi çevirerek ağır bir yük kaldırmak diskin aniden yırtılmasına ve fıtığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

6 Fazla kilo: Vücut ağırlığı arttıkça, bel omurlarına binen yük de artıyor.

7 Sigara: Disklerin beslenmesini bozarak daha çabuk yıpranmalarına sebep olabiliyor.