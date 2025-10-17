3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Gırtlak kanseri olabilirsiniz... İşte belirtiler

Halk arasında gırtlak kanseri olarak bilinen larenks kanseri, ülkemizde özellikle 50-69 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, gırtlak kanserinde en sık görülen ve ihmale gelmez belirtileri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIĞI TETİKLER

Özellikle genç bireylerde yaygınlaşan sigara kullanımının artması, gırtlak kanseri görülme yaşını erkene çekmiştir. Kötü beslenme alışkanlıkları, obezite, kontrolsüz diyabet gibi metabolik bozuklukları da larenks kanserine bağlı ölüm oranlarını artırıyor. Özellikle 65 yaş üzeri olanlar, ailede gırtlak kanseri öyküsü bulunanlar, mesleki olarak asbest, boya, ahşap tozu ve metal dumanları gibi zehirli maddelere maruz kalanlar ve gastroözefageal reflü hastalarında risk çok daha fazladır.



KANLI BALGAM İLERİ EVREYİ İŞARET EDER

Gırtlak kanseri en sık ses tellerinden kaynaklanır. Ses kısıklığı ilk ve en erken belirtidir. Fakat gırtlağın üst kesiminden kaynaklanan tümörlerin belirtileri daha sinsi olup; yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi vb müphem semptomlar ile kendini gösterebilir. Kanlı balgam, nefes darlığı, boyunda şişlik gibi şikayetler sıklıkla ileri evreye işaret eder. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi gibi belirtiler üst solunum yolu enfeksiyonunda bile görülebilir. Önemli olan bu belirtilerin ne kadar süre olduğudur. Örneğin; 1 aydır geçmeyen boğazda takılma hissi veya 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi şikayetler mevcutsa en kısa sürede bir KBB hekimine başvurmalıdır

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Hastaların başlangıçta basit ses kısıklığı gibi olan bulguları gecikildiğinde, nefes darlığı, kanlı balgam, ciddi beslenme problemleri, yutamama gibi sorunlara ilerler. Bu durumda tedavi daha zorlu olacaktır. Kitlenin giderek büyümesi, gırtlakta tıkanmaya ve acil olarak nefes borusuna delik açılmasına neden olabilir. Erken tanının hayat kurtarır