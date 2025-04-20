3 günde zayıflamak mümkün! Kilolara karşı 3-4-3 taktiğini deneyin: Nasıl çalışır?

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv) DEZAVANTAJLARI

Hiçbir diyet mükemmel değildir ve bireysel ihtiyaçlara göre değişebilir. Örneğin, bazı insanlar sebze ve meyveleri dışlayan etçil diyet gibi katı diyetlerle başa çıkabilirken , diğerleri bu tür planlarda lif ve besin eksiklikleriyle mücadele edebilir. Özellikle askeri diyet, karbonhidrat ve dondurmanın dahil edilmesi nedeniyle beslenme dengesini bozabilir ve kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Sonrasında ne yiyeceğinizden emin olamayabileceğiniz kısa vadeli bir çözümdür. Ek olarak, diyetin sınırlı protein alımı yağ kaybıyla birlikte kas kaybına da yol açabilir. 3 gün diyeti tamamladıktan sonra 4 gün dengeli beslenme. Sonra tekrar 3 günlük diyet, ardından dengeli beslenme ile geçen 4 gün.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv) 3 GÜNLÜK DİYET

Aşağıda günlük 1200 kalorilik bir yemek planı var ve sadece 1400 kaloriye kadar ulaşabilir. 1. GÜN

KAHVALTI

Yarım greyfurt, bir dilim kızarmış kepekli ekmek, iki yemek kaşığı fıstık veya fındık ezmesi, sade kahve veya çay. ÖĞLE YEMEĞİ

Orta boy ton balığı, bir dilim kızarmış ekmek, sade kahve veya çay. AKŞAM YEMEĞİ

85 gram et veya 150 gram tavuk, yarım tabak taze fasulye, bir küçük elma ile ödül olarak 3 top vanilyalı dondurma.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv) 2. GÜN

KAHVALTI

Bir yumurta, bir dilim kızarmış ekmek ve yarım muz. ÖĞLE YEMEĞİ

125 gram süzme peynir, haşlanmış yumurta ve 5 adet tuzlu bisküvi AKŞAM YEMEĞİ

İki dilim sucuk (ekmeksiz), yarım tabak brokoli, yarım dilim pasta ve 5 adet salatalık.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv) 3. GÜN

KAHVALTI

5 adet tuzlu kraker, bir dilim çedar veya beyaz peynir ve küçük bir elma. ÖĞLE YEMEĞİ

Sade kahve veya çay, 1 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim kızarmış ekmek. AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeği: Izgara hamsi, yarım muz ve 2 adet baklava TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN