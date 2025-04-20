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3 günde zayıflamak mümkün! Kilolara karşı 3-4-3 taktiğini deneyin: Nasıl çalışır?

Üç günde kilo vermek mümkün. Spor diyeti ile hızlı sonuç almak isteyenler için ideal olan bu program, kalori tüketimini azaltarak vücutta hızla değişim sağlar. İşte 3 günlük diuet programı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
3 günde zayıflamak mümkün! Kilolara karşı 3-4-3 taktiğini deneyin: Nasıl çalışır?

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Spor diyeti ile üç günde kilo verebilirsiniz. Tabii ki bunu doğru uygularsanız, kilolara elveda demek çok kolay. Bu diyet, vücudun tükettiği kalori yüzdesini azaltmaya dayanır. Üç gün diyet, dört gün sağlıklı beslenme tam size göre...

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

NASIL UYGULANIR?
Bu diyetin yemek planı, üç gün sıkı beslenme ve ardından dört gün dengeli beslenmenizi sağlar. Bu döngü, yakından takip edilirse haftada 4 ila 5 kilo vermenize yardımcı olur ve ideal kilonuza ulaşana kadar tekrarlanabilir.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

NASIL ÇALIŞIR?
Bu diyet yemek planı, günde 1.200 ila 1.400 kalori arasında değişen düşük kalorili beslenmeye dayanır. Diyet ayrıca karmaşık tariflere veya kapsamlı yemek hazırlamaya gerek kalmadan basit ve uygulanması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

AVANTAJLARI
Bu 3 günlük zayıflama diyeti, özellikle yaklaşan bir etkinlikten önce can sıkıntısından kaçınma ve hızlı sonuçlar sunma avantajı sunar. Atkins veya Keto gibi uzun vadeli diyetleri zor bulanlar için harika bir motivasyon kaynağı olabilir. Ayrıca, yaşam boyu diyet için gereken yemek hazırlama stratejilerinde ustalaşmaktan daha basittir.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

DEZAVANTAJLARI
Hiçbir diyet mükemmel değildir ve bireysel ihtiyaçlara göre değişebilir. Örneğin, bazı insanlar sebze ve meyveleri dışlayan etçil diyet gibi katı diyetlerle başa çıkabilirken , diğerleri bu tür planlarda lif ve besin eksiklikleriyle mücadele edebilir. Özellikle askeri diyet, karbonhidrat ve dondurmanın dahil edilmesi nedeniyle beslenme dengesini bozabilir ve kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Sonrasında ne yiyeceğinizden emin olamayabileceğiniz kısa vadeli bir çözümdür. Ek olarak, diyetin sınırlı protein alımı yağ kaybıyla birlikte kas kaybına da yol açabilir. 3 gün diyeti tamamladıktan sonra 4 gün dengeli beslenme. Sonra tekrar 3 günlük diyet, ardından dengeli beslenme ile geçen 4 gün.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

3 GÜNLÜK DİYET
Aşağıda günlük 1200 kalorilik bir yemek planı var ve sadece 1400 kaloriye kadar ulaşabilir.

1. GÜN
KAHVALTI
Yarım greyfurt, bir dilim kızarmış kepekli ekmek, iki yemek kaşığı fıstık veya fındık ezmesi, sade kahve veya çay.

ÖĞLE YEMEĞİ
Orta boy ton balığı, bir dilim kızarmış ekmek, sade kahve veya çay.

AKŞAM YEMEĞİ
85 gram et veya 150 gram tavuk, yarım tabak taze fasulye, bir küçük elma ile ödül olarak 3 top vanilyalı dondurma.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

2. GÜN
KAHVALTI
Bir yumurta, bir dilim kızarmış ekmek ve yarım muz.

ÖĞLE YEMEĞİ
125 gram süzme peynir, haşlanmış yumurta ve 5 adet tuzlu bisküvi

AKŞAM YEMEĞİ
İki dilim sucuk (ekmeksiz), yarım tabak brokoli, yarım dilim pasta ve 5 adet salatalık.

Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)Kilolara karşı 3-4-3 taktiği. (Takvim.com.tr arşiv)

3. GÜN
KAHVALTI
5 adet tuzlu kraker, bir dilim çedar veya beyaz peynir ve küçük bir elma.

ÖĞLE YEMEĞİ
Sade kahve veya çay, 1 adet haşlanmış yumurta ve 1 dilim kızarmış ekmek.

AKŞAM YEMEĞİ
Akşam yemeği: Izgara hamsi, yarım muz ve 2 adet baklava

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