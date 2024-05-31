İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler için uygulanacak doğru ve sağlıklı diyet programları büyük önem taşıyor. Diyetisyen Veysel Ciğerli, midenin ne yenilirse yenilsin 4 saat içinde boşaldığına dikkat çekiyor.

Ciğerli, "Kan şekerinin dengelenmesi için '3 ana, 3 ara öğün' şeklinde beslenme kuralına uymak gerekmektedir. Kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa yavaşlamış metabolizma hızı ile birlikte diğer öğünümüzde daha fazla yemek kaçınılmaz olacağından kilo almakta beklenen bir sonuç olacaktır" diyor.