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    Modern çağın getirdiği hastalık: Uyku apnesi

    Modern çağın getirdiği hastalıkların başında gelen uyku apnesi damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi bir çok kritik hastalığa neden olabiliyor. Dr. Celal Şalçini erken müdahelenin önemine değinerek, cihazlar ve cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebileceğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Uyku apnesi tansiyon nedeni

    UYKU APNESİ TANSIYON NEDENİ
    Modern çağın getirdiği hastalıklarının başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık; obezite, sigara kullanımı ve kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Dr. Celal Şalçini, uyku apnesinin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi ve kronik akciğer hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Erken müdahalenin önemini vurgulayarak bu hastalığın cihazlar veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade ediyor.



    KISIRLIĞA MANDALİNA
    Soğuk havaların vitamin deposu meyvelerinden mandalina, aşk dağıtıyor.
    C vitamini deposu bu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor.
    Hastalıklara savaş açıyor.
    Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
    Sperm kalitesini de yükseltiyor.
    Bu sayede kısırlık tedavisi gören erkeklerin çocuk sahibi olma ihtimalini artırıyor.
    Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
    Sindirimi güçlendirir.
    Obeziteyi önler.
    Diyabetten korur.
    Kemikleri güçlendirir.
    Kanserin gelişimiyle savaşır.



    YARALARA KEKİK ŞİFASI
    Ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraların tedavisi doğal bitkilerden geçiyor. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.

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    Haberler Sağlık Modern çağın getirdiği hastalık: Uyku apnesi
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