Modern çağın getirdiği hastalık: Uyku apnesi

UYKU APNESİ TANSIYON NEDENİ
Modern çağın getirdiği hastalıklarının başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık; obezite, sigara kullanımı ve kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Dr. Celal Şalçini, uyku apnesinin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi ve kronik akciğer hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Erken müdahalenin önemini vurgulayarak bu hastalığın cihazlar veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade ediyor.
KISIRLIĞA MANDALİNA
Soğuk havaların vitamin deposu meyvelerinden mandalina, aşk dağıtıyor.
C vitamini deposu bu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor.
Hastalıklara savaş açıyor.
Afrodizyak etki göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Sperm kalitesini de yükseltiyor.
Bu sayede kısırlık tedavisi gören erkeklerin çocuk sahibi olma ihtimalini artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirimi güçlendirir.
Obeziteyi önler.
Diyabetten korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kanserin gelişimiyle savaşır.