Modern çağın getirdiği hastalık: Uyku apnesi

UYKU APNESİ TANSIYON NEDENİ

Modern çağın getirdiği hastalıklarının başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık; obezite, sigara kullanımı ve kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Dr. Celal Şalçini, uyku apnesinin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi ve kronik akciğer hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Erken müdahalenin önemini vurgulayarak bu hastalığın cihazlar veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade ediyor.