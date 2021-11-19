Kasımda kalp krizi başkadır! Risk yüzde 3 artıyor

Soğuk havalar, hastalıkları çağırıyor. Kalp de etkileniyor. Hava sıcaklığındaki her 7 birimlik düşüşün kalp krizini yüzde 3 artırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, ölüme götüren kalp krizinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor:
DAMARLARDAKİ YÜK ARTIYOR
Mevsim geçişlerinde kalp krizi riski ciddi olarak artıyor. Bunun en büyük nedeni kalp damarlarının büzüşmesidir. Soğuk hava kalp damarlarının genişleyebilme kapasitesini bozuyor. Normal 3 milimetrelik bir damar 4,4 buçuk milimetreye kadar genişleyebilir. Diğer bir neden ise vücuttaki su ve tuz tutulumunun artmasıdır. Soğuk havada vücut tuz ve suyu tutarak ısıyı artırmaya çalışıyor. Böyle olunca ödem oluşuyor ve damarlardaki yük artıyor.
GRİP VE ZATÜRRE TETİKLER
Grip, zatürre gibi hastalıklar bu mevsimde daha sık görülüyor ve kalp krizi riskini artırıyor. Kişinin kriz riski yüzde 1 ise enfeksiyon geçirdikten sonra 3 katına çıkıyor. Kasımda bir gün hava sıcak, ertesi gün soğuk olur. Kalın giyinmez, göğüs ve boğaz bölgenizi korumazsanız aniden gelen enfeksiyon kalp krizi riskini artırır. Mevsim geçişlerinde iyi giyinmek gerekiyor. Araba kullanırken klima açmayın, pencereyi açıyorsak göğüs bölgemizi soğuk havadan korumalıyız. Özellikle toplu taşıma ve kalabalığın olduğu yerlerde maske takmalıyız.