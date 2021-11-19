Çay kahve demansı önler!

Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, 500 bin kişinin günlük ve orta derecede kahve veya çay tüketimi verileri alındı. 2 fincan kahve ve çayı dönüşümlü veya ayrı olarak içen grubun inme ve bunama risk oranının düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, içecekleri sıcakken içmenin fayda sağlayacağını söylüyor.
KEMİKLERE SALATALIK
Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürür. Vücudu serinletir. Kalbe yarar sağlar. Baş ağrısını dindirir.
EPİLEPSİYE YAPAY ÇÖZÜM
Abd'nin Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Massachusetts Genel Hastanesi'nden araştırmacılar, bir pilot insan çalışmasında, yapay zekayı hedeflenen elektriksel beyin stimülasyonu ile birleştirdi. Epilepsi nedeniyle beyin ameliyatı geçiren 12 hasta üzerinde yürütülen bu çalışma başarılı sonuç verdi. Uzmanlar, yapay zeka formülünün epilepsi sorununu ortadan kaldırabileceğini söyledi.