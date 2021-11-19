Çay kahve demansı önler!

Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, 500 bin kişinin günlük ve orta derecede kahve veya çay tüketimi verileri alındı. 2 fincan kahve ve çayı dönüşümlü veya ayrı olarak içen grubun inme ve bunama risk oranının düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar, içecekleri sıcakken içmenin fayda sağlayacağını söylüyor.